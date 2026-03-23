Arroz con leche y tortilla paisana: los platos favoritos de Susana García Soto en su recetario "Asturias en el plato"

Susana García Soto quiso plasmar en su nuevo recetario los sabores de Asturias en 72 platos diferentes. Incluye platos principales y postres, explicados de tal manera que "cualquiera los puede hacer, aunque no haya cocinado nunca", detalla la autora. Aunque "Asturias en el plato" cuenta con recetas tradicionales, "está actualizado a los tiempos de ahora". Con esto se refiere a que "estamos acostumbrados a leer 'un puñado' o 'una pizca', pero yo lo he puesto todo en gramos para que se pueda pesar", cuenta. Y como "siempre vamos corriendo a todas partes", quiso incluir los tiempos en olla exprés de cada una de las comidas.

La ovetense presentó su recetario este lunes en el salón de actos del centro de Servicios Universitarios de Avilés, acompañada de su marido Vicente Prado "el Pravianu" a la gaita y la cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz, como moderadora.

Hacer este recetario fue idea de la propia editorial, Delallama, pues su editora quería actualizar el recetario tradicional. "Asturias en el plato" cuenta con fotografías de cada una de las recetas, todas ellas tomadas por la misma autora: "Algo que me ocurrió con 'Piruletas de jamón' es que las fotos las hacía con luz natural en la cocina, lo que hacía que, cuando llegaba la hora de comer o cenar, tenía que desmontar todo el set. Para este nuevo libro, hice un curso de iluminación artificial, monté un miniestudio en el salón y, de esta manera, podía preparar las imágenes en cualquier momento del día", afirma la autora.

"La comida por donde primero entra es por la vista", admite García, por eso le puso mucho esmero a la fotografía: "Si visualmente te atrae, más te anima a hacer la receta". Sin embargo, algunas fueron más complicadas de hacer, "puede que por el tono del plato, como los garbanzos con bacalao, o les fariñes, que al final apenas tienen textura y hay que encontrar la manera para que destaquen más".

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Precisamente son esas dos recetas a las que les guarda más cariño, "porque me recuerdan mucho a mi abuela y a mi madre". Pero si ella se tuviera que quedar con dos de los 72 platos de su recetario, aunque "es difícil decidir", elegiría el arroz con leche de entre los postres y la tortilla paisana, que es tortilla de patata con mucha verdura "y perfecta para que los niños coman vegetales", concluye.