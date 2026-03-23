Cae en Avilés un ladrón "de alta peligrosidad" que había provocado una oleada de robos en 2023: asaltó apartahoteles y coches a las dos semanas de salir de la cárcel

Hay cacos que parecen tomarse lo de robar como una ocupación profesional. Como por ejemplo, el caso de un individuo que solo dos semanas después de salir de prisión por, entre otros hechos, haber protagonizado una oleada de robos en Avilés en 2023, fue pillado la madrugada del 15 de marzo con las manos en la masa cuando perpetraba un nuevo asalto a una caseta de obra. El asaltante está de nuevo en la cárcel de Asturias.

Fueron agentes de la Policía Local quienes, alertados por unos vecinos, sorprendieron "in fraganti" al ladrón, que había entrado a robar en una caseta de obra y después, antes de ser cazado por los agentes, se deshizo de los artículos sustraídos, que posteriormente fueron recuperados.

Los agentes trasladaron al ladrón a dependencias de la Policía Nacional. Allí saltó la sorpresa. Las pesquisas de los investigadores del cuerpo estatal lograron acreditar que el ladrón había cometido otro robo con fuerza en unos apartahoteles en el centro de Avilés. Además de establecer esa relación directa, los policías lograron también recuperar los objetos robados y devolverlos a sus legítimos dueños.

El asaltante es un viejo conocido de la policía, con un historial delictivo que, según los agentes, "refleja una alta peligrosidad y una actividad compulsiva contra el patrimonio". Cuenta con antecedentes por una leada de robos en comercios en El Carbayedo en 2023 y varias detenciones un año después. Había salido de prisión solo un par de semanas antes de haber cometido los robos y en este tiempo también se había visto involucrado en robos en el interior de vehículos y conductas de alteración del orden público.

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Tras efectuar la detención, y con todas las pruebas en su poder, la Policía Nacional puso a disposición judicial al asaltante. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Avilés decretó su ingreso en prisión.