Comienza la disolución del Centro Portuario de Empleo de Avilés: la patronal asegura que el 30% de los estibadores ya se han subrogado y piden el fin de la huelga

La Asociación Patronal de Empresa Estibadoras de Asturias ha anunciado esta mañana el inicio del proceso de disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés, la "bolsa" a través de la que las consignatarias contratan personal para el tajo diario al personal, y a cuyo cierre se opone parte de la plantilla, que lleva en huelga desde hace un mes para tratar de evitarlo. Además, la patronal también asegura que un 30% de los empleados del CPE ya han sido subrogados a las empresas que prestan servicios en el puerto avilesino y piden a los trabajadores el cese de los paros: "su prolongación puede suponer un riesgo elevado de pérdida de clientes para el Puerto de Avilés, con el consiguiente impacto sobre la actividad, el empleo y la competitividad del enclave portuario".

En un comunicado emitido en la mañana de este lunes, la patronal ha reiterado que las cinco empresas propietarias del CPE, "ninguna de ellas con más del 27% del capital social", votaron por unanimidad a favor de la disolución, "ejerciendo plenamente sus derechos legales": "Para las empresas, este paso marca el inicio de una nueva etapa en la organización del trabajo portuario, que se está desarrollando de forma progresiva y dentro del marco legal establecido. Las empresas estibadoras confían en que el resto de los profesionales del actual CPE puedan sumarse al proceso en los próximos días, consolidando una transición ordenada que permita garantizar la actividad, el empleo y la estabilidad en el Puerto de Avilés".

Asimismo, la patronal insiste en que se mantiene la subrogación a toda la plantilla y "se garantiza el mantenimiento íntegro de todas sus condiciones laborales actuales, previamente negociadas libremente entre los Representantes de los trabajadores y la Asociación Patronal, asegurando estabilidad y continuidad en el empleo".

Cambio en la administración

Las empresas también han señalado que el proceso de disolución del CPE está siendo pilotado por Alejandro García, tras la dimisión de Manuel Álvarez. "Una de las prioridades de Alejandro García será continuar informando al personal que aún no se ha subrogado sobre la importancia de este paso como garantía para mantener el empleo y asegurar la continuidad de la actividad portuaria, siempre dentro del marco legal y con total transparencia".

"Preocupación por el clima generado"

Precisamente, la dimisión de Manuel Álvarez llegó después de sufrir un escrache de los trabajadores el pasado 5 de marzo. "La asociación considera necesario trasladar su preocupación por el clima generado en los últimos días y recordar la importancia de preservar un marco de respeto institucional y personal entre todas las partes implicadas. Se han producido episodios de presión y señalamiento público hacia responsables institucionales y profesionales vinculados a la actividad portuaria, situaciones que no contribuyen a favorecer un clima adecuado para el diálogo ni para el desarrollo ordenado de los procesos en marcha", expresan, al tiempo que añaden: "La asociación entiende que en un contexto de discrepancia pueden existir posiciones diferentes, pero considera imprescindible que cualquier diferencia se canalice desde el respeto, la responsabilidad y los cauces propios de la interlocución laboral. Se respeta el derecho a la huelga de los trabajadores, pero se insta a un ejercicio responsable que no ponga en riesgo la actividad de empresas esenciales para el Principado de Asturias, y se hace un llamamiento a cesar cualquier acción que exceda el legítimo ejercicio amparado por la ley".

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"Una decisión adoptada dentro del marco legal"

Como viene haciendo desde que se hiciese público el deseo de las consignatarias de liquidar del CPE, la patronal "reitera que la disolución del CPE de Avilés responde a una decisión adoptada dentro del marco legal vigente y que, desde el primer momento, ha ido acompañada de un compromiso claro por parte de las empresas estibadoras: garantizar el empleo, mantener íntegramente las condiciones laborales y ofrecer una subrogación directa a los trabajadores del actual CPE. Ese compromiso permanece intacto": "Las empresas estibadoras desean insistir en que continúan manteniendo una actitud abierta al diálogo sobre el proceso de subrogación ya iniciado y sobre su desarrollo práctico, siempre dentro del marco legal aplicable y con el objetivo de ofrecer seguridad, estabilidad y certidumbre a todas las partes. La voluntad empresarial sigue siendo la misma: contar con los trabajadores del actual CPE, facilitar una incorporación ordenada a las plantillas y asegurar un modelo operativo estable, viable y sostenible para el Puerto de Avilés".