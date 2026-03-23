Corvera refuerza su lucha contra la avispa asiática, con más de 4.000 reinas capturadas en campañas previas

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha un nuevo paquete de medidas para combatir la presencia de la avispa asiática (Vespa velutina), una especie invasora que supone un importante riesgo tanto para la biodiversidad como para la seguridad ciudadana. Estas actuaciones combinan la inversión en un servicio especializado , el desarrollo de campañas estacionales y la implicación activa de la ciudadanía a través de acciones informativas.

El servicio de trampeo primaveral, que comienza esta misma semana, será ejecutado por la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias (UCOFA). El Ayuntamiento destinará cerca de 5.000 euros a esta actuación, que incluye la instalación de trampas selectivas distribuidas por todo el municipio, su mantenimiento periódico y su retirada al finalizar la campaña. Asimismo, el servicio contempla la elaboración de informes técnicos de seguimiento, intervenciones urgentes ante nidos peligrosos y acciones de información, divulgación y sensibilización.

La campaña primaveral se prolongará hasta el mes de mayo y contempla la colocación de 100 trampas que serán revisadas de forma quincenal. Todas ellas estarán geolocalizadas e identificadas, y se ubicarán especialmente en zonas de mayor incidencia detectada en años anteriores, así como en entornos próximos a masas de agua como el pantano de Trasona o Nubledo. La estrategia municipal ha demostrado su eficacia en campañas anteriores, en las que se lograron capturar más de 4.000 reinas. Este dato resulta especialmente relevante, ya que cada reina eliminada evita la proliferación de miles de ejemplares, lo que refuerza la importancia del control temprano.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha subrayado al respecto que la lucha contra la avispa asiática es una prioridad para el Ayuntamiento, "porque hablamos de una amenaza real para nuestro entorno natural, para la apicultura y también para la seguridad de nuestros vecinos y vecina. La experiencia nos demuestra que la combinación de medios técnicos, campañas continuadas y colaboración ciudadana está dando resultados, y por eso vamos a seguir reforzando esta línea de trabajo”.

El alcalde ha puesto el acento en el carácter preventivo de la campaña. "El trampeo en primavera es clave, porque nos permite actuar en el origen del problema. Cada reina que capturamos evita la formación de nuevos nidos y, por tanto, la expansión de la especie durante el resto del año”, remarcó.

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La avispa asiática, incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, afecta de forma directa a las abejas autóctonas —esenciales para la polinización— y supone un riesgo añadido para la población, especialmente para personas alérgicas. Con este conjunto de acciones, el Ayuntamiento de Corvera reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la salud pública y la seguridad de sus vecinos, impulsando medidas eficaces frente a una problemática creciente en el territorio.