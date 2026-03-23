Emilio Menéndez, promotor de L'Arena Music Experience: "Desde Salinas hasta pasado Luarca había un espacio donde no había ninguna oferta de festivales"

Emilio Menéndez y Elizabeth Granjo son las dos personas detrás de uno de los proyectos más novedosos del verano en la comarca de Avilés, el festival L'Arena Music Experience. El evento, que se celebrará del 24 al 26 de julio en la explanada de la rula, nace con ambición y cuenta en el cartel con nombres más que consagrados como Beret, Despistaos o La La Love You. El reto es mayúsculo, tanto por el nivel de los artistas como por todo lo que supone el nacimiento de un festival musical, pero la pareja se muestra muy ilusionada. Atienden a LA NUEVA ESPAÑA en el centro de empresas de La Curtidora, donde dirige una firma de consultoría TIC y energética.

-¿Por qué decidió crear un festival desde cero?

-Lo principal para crear L’Arena Music Experience es el cariño que tanto mi mujer como yo le tenemos al concejo. Queremos dinamizar la zona y creemos que, tanto en la zona del Bajo Nalón como en la comarca de Avilés, no hay un proyecto cultural parecido al nuestro. Desde Salinas hasta pasado Luarca había un espacio donde no había ninguna oferta de festivales. Nuestro proyecto nace con la idea de mantenerse en el tiempo y crecer.

-¿Cómo es el proceso de crear un festival desde cero?

-Los primeros pasos son una locura. Hemos tenido que aprender mucho, tirar de contactos, de gente que está metida en la música… Siempre hemos ido de frente, con las ideas claras y de manera humilde para tratar de hacer cosas potentes. Hemos contado con el apoyo de grandes agencias y de los propios artistas, que están muy ilusionados con venir. Para nosotros es algo muy ilusionante.

-¿Da vértigo que, siendo un festival novel, vaya a participar un cantante como Beret, que tiene millones de oyentes?

-No da vértigo, pero te reconozco que fue algo que celebramos mucho cuando nos lo confirmaron. Es algo que nos genera mucha ilusión. A los artistas les tienes que transmitir una idea, el concepto de lo que quieres crear. Tanto con Beret como con otros nombres como La La Love You o Noan todo han sido facilidades. Crear algo así es muy difícil, pero también muy gratificante.

-¿Por qué entrar ahora en el mundo de los festivales?

-Tanto a mi mujer como a mí nos ha gustado la música desde siempre. Nunca hemos tenido un estilo definido, pero sí que consumimos mucha música española. Este proyecto nos ha servido para conocer mucho más en profundidad la música indie y ver que hay mucha gente con talento en nuestro país. Además, nos encanta la fiesta, que también es lo que pretendemos crear.

-¿Cuánto tiempo llevan rumiando la idea?

-Esto nació hace casi un año, en julio de 2025. Estábamos con unos amigos en la explanada de la rula de La Arena y, de repente, les dije que iba a montar un festival ahí enfrente que iban a flipar. Me dijeron: “No hay huevos”. Ahí empezamos a hacer una labor de investigación para ver si se podía hacer. Yo me considero una mente despierta y una persona emprendedora, por lo que empecé a mover todo para tratar de conseguirlo. De primeras tenía unas miras menores, pero entre los “y si” y los “ya que” se acabó dando esta aventura.

-Para ser su primer año tienen mucha ambición, tanto por el cartel como por el reto de conseguir quince mil asistentes.

-Es una cifra que nos da mucho respeto. Tenemos un enfoque amplio, creemos que al festival puede venir gente de todas las edades. Está Bely Basarte, que quizás vaya dirigida a un público más joven, y Despistaos, que son ya unos veteranos encima del escenario y encima tiene un directo potentísimo. También tenemos artistas como "La La Love You" o Beret , que llenan estadios, además de contar con artistas emergentes que para nosotros son muy importantes, no vienen de relleno.

-¿Cómo está yendo la venta de entradas hasta el momento?

-Muy bien, estamos emocionados porque la respuesta está siendo fantástica. Hemos llegado enseguida al segundo tramo de venta porque la gente estaba comprando como locos. La acogida está siendo bastante buena y, además, habrá alguna que otra sorpresa en los próximos días.

-¿Ha colaborado con ustedes el Ayuntamiento de Soto del Barco?

-Han estado desde el principio muy predispuestos para ayudarnos en todo. Cerramos el acuerdo para que fueses colaboradores instituciones con el propio Lozano. La relación con ellos es bastante fluida. Tenemos el permiso, por parte de Puertos, para poder hacer el festival y todo el papeleo necesario por parte del Ayuntamiento. Nosotros venimos a intentar construir y aportar.

-El objetivo, por lo que dice, es asentarse en La Arena.

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-Efectivamente, nuestra idea es mantenernos en el tiempo. Queremos que La Arena, además de ser conocido por la angula o por las fiestas de San Jaun, también se conozca por nuestro festival. Queremos hacer patria de lo nuestro.