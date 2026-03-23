Las "escuelinas" de Avilés abren sus puertas a nuevas familias
El objetivo es dar a conocer sus instalaciones y espacios, su metodología de trabajo y proporcionar información sobre el proceso de admisión y matriculación de cara al próximo curso escolar
Las tres escuelas municipales de primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) han organizado para la segunda semana de abril jornadas de puertas abiertas a las familias interesadas. El objetivo es dar a conocer sus instalaciones y espacios, su metodología de trabajo y proporcionar información sobre el proceso de admisión y matriculación de cara al próximo curso escolar.
La EEI El Quirinal abrirá la semana celebrando su jornada de puertas abiertas el martes 7 de abril a las 16.00 horas con el primer turno y a las 16.40 con el segundo turno. Le seguirá la EEI de La Toba, que lo hará el miércoles 8, con el primer turno a las 10.30 horas y el segundo a las 16.00 horas. Por último, la EEI La Magdalena celebrará su jornada de puertas abiertas el jueves 9, también en dos turnos: 10.30 y 16.00 horas.
Para acudir a las jornadas de puertas abiertas será imprescindible inscribirse por teléfono o correo electrónico.
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