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Las "escuelinas" de Avilés abren sus puertas a nuevas familias

El objetivo es dar a conocer sus instalaciones y espacios, su metodología de trabajo y proporcionar información sobre el proceso de admisión y matriculación de cara al próximo curso escolar

Dos niñas a la puerta del escuelina del Quirinal, en una imagen de archivo.

Dos niñas a la puerta del escuelina del Quirinal, en una imagen de archivo. / MARA VILLAMUZA

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Las tres escuelas municipales de primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) han organizado para la segunda semana de abril jornadas de puertas abiertas a las familias interesadas. El objetivo es dar a conocer sus instalaciones y espacios, su metodología de trabajo y proporcionar información sobre el proceso de admisión y matriculación de cara al próximo curso escolar.

La EEI El Quirinal abrirá la semana celebrando su jornada de puertas abiertas el martes 7 de abril a las 16.00 horas con el primer turno y a las 16.40 con el segundo turno. Le seguirá la EEI de La Toba, que lo hará el miércoles 8, con el primer turno a las 10.30 horas y el segundo a las 16.00 horas. Por último, la EEI La Magdalena celebrará su jornada de puertas abiertas el jueves 9, también en dos turnos: 10.30 y 16.00 horas.

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Para acudir a las jornadas de puertas abiertas será imprescindible inscribirse por teléfono o correo electrónico.

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