Los estibadores de Avilés responden a la patronal y advierten que no pararán la huelga: "Si quieren acabar con el conflicto solo tienen que sentarse en una mesa"

"Si quieren para la huelga solo les pedimos que se sienten en una mesa". Solo unas horas después de que la patronal de la estiba anunciase que comenzaba la disolución del CPE (Centro Portuario de Empleo, el "pool" a través del que la compañía contrata a los trabajadores para el tajo), los estibadores del sindicato SEPRA contestan a los empresarios asegurando que continuarán con sus reivindicaciones y denunciando que la subrogación de los trabajadores, que la patronal sitúa ya en el 30%, "se está haciendo a dedo, saltándose la normativa existente".

Los estibadores, en huelga desde el mes pasado, afirman que la normativa "no obliga a disolver el CEP". Denuncian, además, que la patronal miente al asegurar que la disolución del CPE no fue aprobada por unanimidad por las cinco empresas que la forman. "Solo dos lo han votado, las mayoritarias: Algeposa y Alvargonzález", señalan.

Sobre la huelga, los trabajadores aseguran que es "el único arma que tienen para defenderse, aunque parece que para estas empresas los trabajadores solo pueden decir 'amén' a lo que ellas dicten" y critican que no tuvieron oportunidad de negociación en ningún momento. "Por ello, no creemos la preocupación mostrada ante la posible pérdida de clientes del Puerto (uno de los argumentos esgrimidos por la patronal para pedir el fin de los paros), ya que si quieren acabar con el conflicto solo les pedimos, como desde el principio, que se sienten en una mesa".

En cuanto a la subrogación, los estibadores argumentan que la rechaza porque "no garantiza el mantenimiento del empleo, ni las condiciones laborales ni económicas de los trabajadores, porque hay empresas que no pueden asumir a una plantilla fija de estibadores como pretenden en su oferta". "Solo traerá precariedad y regulaciones de empleo", advierten.

Asimismo, los estibadores afirman que se mantienen firmes en su idea de mantener el CPE de Avilés. "Por ello, volvemos a pedir, ahora respaldados por la Junta General del Principado y el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, con más fuerza si cabe todavía, la mediación de la Autoridad Portuaria por el mantenimiento del CPE, que será el mejor modelo posible para el Puerto, para sus clientes, sus empresas y sus trabajadores, y, en general, para Asturias". "No se entiende que haya dos puertos de interés general en la región y existan dos modelos diferentes", claman los estibadores avilesinos, en relación al CPE que sí mantendrá Gijón.