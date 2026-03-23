Hablan los vecinos de Avilés sobre el proyecto de la Nebrija para rehabilitar el viejo geriátrico: "Mejor que una ruina, cualquier cosa"

Pelayo Fernández vive en Rivero, en el edificio contiguo al número 71, donde estuvo el geriátrico "El Parque". Este edificio, sin uso desde hace años, ha sido motivo de preocupación constante para este joven, que con el deterioro del inmueble sufrió desperfectos en su casa. Ahora celebra que Residencias Nebrija, empresa vinculada a la Universidad Nebrija, que desembarcará en la ciudad el próximo otoño con el grado de Enfermería, vaya a darle nueva vida al viejo caserón construido en 1900 según proyecto de Manuel del Busto. "Mejor que una ruina, cualquier cosa", afirma. La previsión, según datos facilitados por el gobierno local, es que la Nebrija construya 15 viviendas, apartamentos turísticos y una oficina. La noticia, adelantada por la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA este domingo, corrió como la pólvora por los grupos de whatsapp de vecinos de Rivero.

A Pelayo Fernández le gustaría conocer más datos del proyecto. "No nos convence mucho que hagan pisos turísticos porque la crisis de la vivienda es la que es, pero a mí, egoístamente, me viene bien cualquier cosa mientras se rehabilite y se haga mantenimiento". Fernández espera que se respete la construcción actual: "Si cierran más por la parte de atrás, si nos quitan luz, sería la tumba de nuestra casa. Pero en general festejamos la noticia". Sí le gustaría a este vecino que el uso de esas viviendas proyectadas sea para personal docente o alumnos de la Universidad Nebrija: "Eso me parecería mejor que viviendas de uso turístico", recalca.

Residencias Nebrija ofrece en Madrid este tipo de alojamientos por curso completo en distintos emplazamientos y con distintos precios. En Arturo Soria, por citar un ejemplo, se ofrece una habitación individual con baño privado tipo estándar por 1.364 euros al mes con media pensión y 1.463 con pensión completa por curso completo.

Marta López es de Versalles, pero pasa habitualmente por Rivero. Aprueba la rehabilitación del emblemático edificio, pero no está de acuerdo con que el uso sea turístico. "La calle va a perder su esencia. Ya que este edificio está en el casco histórico debería acoger cosas para los de aquí, para los avilesinos, para la cultura", defiende.

La calle Rivero, esta mañana. / Mara Villamuza

Carlos Fernández Mora, presidente de la Junta de Cofradías y muy vinculado a Rivero, celebra, por su parte, el proyecto de Residencias Nebrija en Avilés: "Va a dar más vida a la calle y a sus negocios", sentencia. Opinan los mismos otros vecinos, que prefieren el anonimato: "En Rivero aunque han abierto algunas tiendas, ha cerrado mucho comercio. Y un proyecto así, sobre todo si está enfocado a estudiantes, puede dar vida de nuevo a la calle".

Cambio de titularidad

El proyecto - esta mañana se ha aprobado el cambio de titularidad de la licencia de obras para la rehabilitación del edificio, concedida en enero a Teitoastur SLU y que pasará a la citada empresa Residencias Nebrija- permitirá habilitar 15 viviendas en este inmueble, ubicado en la intersección de las calles Rivero y Libertad. El edificio, construido en 1900 según proyecto de Manuel del Busto, fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido, siendo su último uso el de residencia de mayores.

Marta López, este lunes en Rivero. / Mara Villamuza

La intervención contempla la reorganización de sus cuatro plantas —baja, dos alturas y bajo cubierta— para albergar las viviendas en las plantas superiores, mientras que la planta baja incluirá una oficina y apartamentos de uso turístico. En el entorno del jardín se habilitarán plazas de aparcamiento, así como una construcción auxiliar con siete trasteros y espacio para bicicletas.

El inmueble está incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés con un nivel de protección parcial y forma parte del conjunto “Calle Rivero Baja”, de alto interés patrimonial, además de integrarse en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago.