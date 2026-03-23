Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
Denilson David Mena defendió la camiseta luanquina durante la temporada 2023/24
N. M.
Denilson David Mena Aguirre, jugador del Marino de Luanco durante la temporada 2023/24, ha sido asesinado durante tras una riña en una discoteca de Medellín, Colombia. El futbolista se encontraba sin equipo tras haberse desvinculado del filial del Tenerife.
Según detallan medios colombianos, el suceso tuvo lugar tras una discusión dentro de un establecimiento nocturno. Un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una discusión con otras personas al interior en el interior de una discoteca. El personal del lugar intervino y los retiró, pero la confrontación continuó en el exterior, donde se desató una pelea. Durante el conflicto se escuchó un disparo y el futbolista cayó al suelo, quedando gravemente herido. La Policía encontró, en el lugar de los hechos, una bala. Se están analizando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
19 partidos con el Marino
Denilson David Mena defendió la camiseta del Marino la temporada 2023/24. Bajo las órdenes de Sergio Sánchez, el defensor colombiano disputó 19 encuentros, nueve de ellos como titular. Vio seis tarjetas amarillas y una roja.
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