El Niemeyer elevó su previsión de ingresos en 54% el último lustro, en que el alza de usuarios fue del 43%

El balance del último ejercicio del Centro Niemeyer fue, a ojos de sus gestores, "un periodo de crecimiento, innovación y colaboración". Así hablaba su director, Carlos Cuadros, hace ahora un año, al presentar el balance de actividad del centro de 2024. Y atribuían ese crecimiento al "esfuerzo del equipo", el apoyo de los colaboradores y patrocinadores, "y la entusiasta participación del público". Doce meses después, 2025 fue un año en el que reunieron a 220.216 personas en las actividades del centro, 15.557 más que el ejercicio anterior, el del crecimiento en la innovación al que se refería Cuadros. Aunque el de récord absoluto fue en 2023, con 394.264 usuarios. Pero, ¿qué hay detrás de los datos? Esta es la pregunta que surge tras cada balance anual.

Mientras tanto, cabe destacar una tendencia singular: las estimaciones de ingresos van once puntos por delante que el crecimiento en visitantes. La previsión de recursos económicos a obtener por parte de la Fundación Niemeyer en el ejercicio 2022, el primero que comenzó a normalizarse la actividad tras la pandemia, era de 280.000 euros. Un año después subía a 490.000 euros. En el primero de los dos ejercicios registraron 229.889 usuarios mientras que en 2023 fueron 232.320 las personas que pasaron por el centro.

Más cifras. En los planes de actuación para cada uno de los ejercicios siguientes, en 2024 y 2025 la previsión de ventas y otros ingresos procedentes de la actividad mercantil del complejo cultural de la ría se elevó a 531.694 y 511.000 euros, respectivamente. Los públicos, sin embargo, no arrojaron idéntica tendencia: 204.659 usuarios en 2024 y en 2025, los 220.216 citados. Solo 2023, un año en que se preveía ingresar 490.000 euros de la actividad mercantil del centro obtuvo un respaldo destacado con 394.264 usuarios. No obstante, como publicó en este diario, aquella subida espectacular en el número de personas que pasan por el Niemeyer también incluía los más de 160.000 espectadores que registró ese año en un programa de entrevistas para TPA que se grababa en el centro con personalidades que habían pasado por ese escenario. En términos absolutos, se puede hablar de un aumento de un 43% de usuarios en el último lustro mientras que en la previsión de ingresos se ha estimado un incremento del 54%.

Hacer crecer los ingresos por encima del número de visitantes en un museo o un centro cultural requiere maximizar el gasto promedio mediante estrategias de alto valor. Esto es, diversificar las fuentes de ingresos, que van desde potenciar la tienda (física/online), la organización de eventos o programas pagados e incentivos para experiencias singulares. Para la mayoría de museos del mundo, los ingresos son una herramienta más que un fin, pero necesitan centrarse en aspectos comerciales sin perder su esencia: la de ser entidades sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad. Por eso, depender únicamente de la financiación pública ya no es una opción viable y hace falta atraer a un gran número de visitantes para que aumenten las transacciones en caja. O, de los contrario, buscar una fórmula alternativa.

En el caso del Niemeyer, lo abultado de la cifra de previsión de ingresos por ejercicio, tal como se recoge en un planes de actuación, y su avance también a un ritmo mayor que las cifras de usuarios del centro guarda relación con un enfoque reciente adquirido por la dirección. A saber: se ha logrado sustentar y elevar, incluso, ingresos por actividad propia, debido al crecimiento de los congresos y otras comercializaciones de espacios para eventos. Es el caso del ejercicio 2023. Ese año se pasó de una estimación inicial de ingresos 490.000 euros a 797.804. Igualmente, se consiguieron realizar actividades por valor de 1.379.297 euros, frente a los 953.000 euros inicialmente presupuestados.

Público empresarial

En esa línea, la actividad de congresos y otros eventos ha permitido mantener el alza de ingresos, con hitos recientes como los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, presididos por los Reyes de España, o la reunión plenaria del Círculo de Montevideo y la de directores del Instituto Cervantes, presidida por la Reina Letizia, que atrajeron en todo ese año 29.157 asistentes al Niemeyer, un 12,5% de los de todo ejercicio, con 232.320 si se excluye la audiencia del programa televisivo "Clave de fondo" que se sumaba al global de usuarios en ese ejercicio.

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Desde la dirección del centro se ha puesto en valor en los últimos tiempos la relevancia que se ha adquirido "como espacio para reuniones de carácter profesional y de ámbito social" llegando a ser sede, por ejemplo, de la cumbre empresarial organizada por las empresas Asturfeito y Aleastur, que celebraron allí de forma conjunta sus aniversarios. Otros públicos para un mismo espacio.