Nuevo parque de baterías en Avilés: este es el polígono elegido por una multinacional para instalar un almacén de energía

Nuevo proyecto de parque de baterías para la comarca avilesina. La empresa Field Iberia Bess 2 S. L. ha iniciado la tramitación del estudio ambiental modificado para instalar un almacén de energía en el PEPA, el Parque Empresarial del Principado de Asturias. Se trata de un proyecto que inicialmente estaba proyectado en la gozoniega parroquia de Santiago de Ambiedes, pero que ante las restricciones legales -en Asturias este tipo de instalaciones solo pueden asentarse en suelo industrial- los promotores han decidido trasladarlo a una finca del polígono de la margen derecha de la ría avilesina. La parcela elegida se encuentra en la parte de arriba del aparcamiento de la calle Las Rederas, frente a las instalaciones que antes ocupaba en su totalidad la empresa DXC Technology.

El proyecto inicial, planteado en dos hectáreas de terreno de Santiago de Ambiedes, contemplaba la construcción de 320 contenedores de energía, lo que le otorgaría una capacidad de almacenamiento de 65.152 kilovatios hora. Si bien, el suelo en el que se tenía pensado implantar las baterías está calificado como agrícola, lo que, ante la negativa del alcalde, el socialista Jorge Suárez, a recalificar como industriales estos terrenos, llevaba al proyecto de la empresa Field a un callejón sin salida.

La única "salvación" para el plan encontrada por sus promotores es buscar una nueva ubicación. Y la han encontrado en una parcela de 6.431 metros cuadrados en la calle Las Rederas, con salida hacia la AS-238, la carretera Avilés-Luanco, y hacia el propio polígono. "Se trata de un terreno nivelado, por lo que no va a ser necesario realizar ningún movimiento de tierras para su explanación, por lo que se minimizan las afecciones", destaca la compañía en su estudio, a exposición pública, quienes también resaltan que otra de las ventajas de esta finca es "la facilidad de acceso". Entre los puntos a favor de este proyecto, destacan los promotores, se encuentra la proximidad a la subestación de Tabiella, un punto clave para el desarrollo de proyectos, y uno de los motivos por los que en los últimos meses se han contabilizado más de una decena de proyectos de parques de baterías a unos pocos kilómetros a la redonda de la parroquia de Valliniello.

El proyecto de Field consta de cuatro plantas de almacenamiento con baterías. Cada una de ellas tendrá 12 contenedores divididos en tres agrupaciones. La energía total instalada de baterías será de 57.028 kWh. Además, el parque contará con sistema antiincendios, sensores de calor y humo, detectores de gas y sistema de alarma, entre otros mecanismos de prevención. En cuanto a los ruidos de las pilas, una de las quejas habituales de los vecinos ante la implantación de estos sistemas, el informe presentado sostiene que el ruido a un metro de los racks de baterías sería de 55 decibelios; un sonido que sería "imperceptible en la parte exterior de la planta de almacenamiento". La compañía también sostiene que el impacto en la flora, fauna o suelo sería prácticamente nulo.

Según las previsiones de la empresa, el plazo de ejecución del proyecto sería de ocho meses: la ejecución de las obras se prolongarían durante cinco meses, mientras que las labores de prueba y puesta en marcha de la instalación se prolongaría durante tres meses.

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Alternativa en los terrenos de Baterías

Alternativa en los terrenos de Baterías. Como es habitual en estos procedimientos medioambientales, los promotores proponen también otras alternativas al proyecto. La "Alternativa 0", como también es común, plantea no llevar a cabo el proyecto del parque de baterías. La "Alternativa 1" es la citada en el PEPA, que es la preferida por la empresa. La "Alternativa 2" plantea la ubicación de esta instalación en la antigua cantera de Asturiana de Zinc, mientras que la "Alternativa 3" proponía los antiguos terrenos de Baterías. "Este terreno estará disponible en 2-3 años, una vez finalizados los trabajos de descontaminación del mismo", detalla el informe.