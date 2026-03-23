Peluquería, alimentación saludable y servicio veterinario: los mejores cuidados para tu mascota te los ofrecen los profesionales del sector en Avilés

El cuidado de las mascotas se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana de muchas familias. Perros, gatos y otros animales de compañía ya no son vistos únicamente como animales domésticos, sino como miembros del hogar que requieren atención, tiempo y dedicación. Esta nueva forma de entender la relación con las mascotas ha impulsado el desarrollo de numerosos servicios y productos orientados a garantizar su bienestar, su salud y su calidad de vida.

Entre los aspectos fundamentales del cuidado animal destacan la alimentación, la higiene y la atención veterinaria. Una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de cada especie, edad y condición física es clave para mantener a las mascotas sanas y activas. Cada vez existe mayor conciencia sobre la importancia de elegir alimentos de calidad que aporten los nutrientes necesarios y ayuden a prevenir problemas de salud a largo plazo.

La higiene y el cuidado estético también desempeñan un papel importante en el bienestar de los animales. Los servicios de peluquería canina y felina no solo buscan mejorar la apariencia de las mascotas, sino que también contribuyen a mantener su piel y su pelaje en buen estado, prevenir parásitos y detectar posibles anomalías. El cepillado, el baño y el mantenimiento del pelaje forman parte de una rutina de cuidados que favorece tanto la salud del animal como su comodidad.

A todo ello se suma la atención veterinaria, un pilar fundamental para garantizar una vida larga y saludable. Las revisiones periódicas, las vacunas, la desparasitación y el seguimiento profesional permiten detectar enfermedades de manera temprana y ofrecer tratamientos adecuados cuando es necesario

En este contexto, el cuidado integral de las mascotas se ha consolidado como una responsabilidad compartida entre propietarios, profesionales del sector y centros especializados. A continuación te presentamos algunos de los profesionales más destacados del sector del cuidado de mascotas en Avilés.

Amor Perro

Si buscas una peluquería canina de confianza en Avilés, Amor Perro es una opción que destaca por su profesionalidad y el cuidado del bienestar animal.

Con más de 10 años de experiencia en el sector, su fundadora decidió en 2024 dar el paso y abrir su propio espacio, donde cada perro recibe un trato individua, sin prisas y totalmente adaptado a sus necesidades.

Amor perro lleva años mimando y cuidando a perros de todas las razas.Desde baños relajantes hasta cortes específicos según cada raza, el objetivo es claro; mantener la salud, la higiene y el bienestar animal.

Ofrecen servicios de baño y arreglo, cortes a tijera, deslanados, stripping, trabajos de color, baños de ozono y cuidados básicos, utilizandondo siempre productos adaptados a cada tipo de piel y pelaje.

Amor perro / Pablo Solares

Uno de los aspectos que diferencia a este centro es su forma de trabajo: cada perro es atendido de forma individual, creando un ambiente tranquilo que reduce el estrés y mejora la experiencia.

Las instalaciones están preparadas para garantizar un servicio higiénico y seguro, y su fundadora cuenta con la formación necesaria para trabajar con diferentes razas y temperamentos.

La confianza de los clientes y la satisfacción tras cada visita han convertido a Amor Perro en un lugar muy valorado en Avilés.

"La peluquería canina no es solo estetica, es salud y bienestar" , destacan desde el centro, donde cada detalle está pensando para que los perros se sientan cómodos,tranquilos y bien cuidados.

Redes sociales: Instagram Dirección: C. Juan XXIII, 5, Bajo, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 614 38 28 57

Love pets

Cuando quieres que tu perro luzca limpio, sano y feliz, puedes confiar en Love Pets para ofrecerle un servicio de peluquería canina completo y respetuoso. En Love Pets son especialistas en baño y corte de pelo, estilismo según la raza, corte de uñas y limpieza de oídos. Ofrecen servicios para perros de cualquier tamaño y tipo de pelaje, utilizando productos adaptados a cada tipo de piel. Todo con una atención cercana, amplios horarios y un ambiente tranquilo para reducir el estrés de tu mascota.

Ofrecen además un servicio integral para tu mascota, desde baños relajantes hasta cortes de pelo con diseños modernos. El equipo se dedica a dar una experiencia positiva y segura, priorizando el bienestar y la comodidad de cada peludo.

Love Pets / Pablo Solares

Además, también atienden a felinos y animales exóticos como gatos o cobayas a los que cortan tanto pelo como uñas.

Y es que la peluquería destaca por su ambiente cuidado y acogedor, con un enfoque en la atención personalizada. Su profesionalidad y dedicación aseguran que cada cliente se sienta valorado, resultando en una imagen impecable y una sensación de bienestar para tu perro. Ideal para mantener a tu mascota con un aspecto saludable y radiante.

Los servicios de Love Pets en Avilés incluyen todo lo necesario para mantener a tu mascota limpia y sana: baños, cortes de pelo, corte de uñas, limpieza de oídos y tratamientos de cuidado de piel y pelaje.

La peluquería también ofrece opciones especializadas como stripping manual o peluquería para cachorros, adaptándose a las necesidades de cada etapa de vida.

Dirección: C. del Quirinal, 1, Bajo, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 744 78 65 62 Redes sociales: InstagramFacebook

Huellas

Huellas es una de las tiendas de productos para mascotas más destacadas en Avilés. Cuando alguien entra por primera vez, suele sorprenderse ya que no es una franquicia, aunque muchos lo piensen al ver el espacio amplio y la variedad de productos. Es un negocio local con raíces profundas en Avilés, creado con pasión y esfuerzo.

Desde su pequeño inicio en 2013 hasta convertirse en una referencia en productos para mascotas en Avilés, la historia de Huellas es la de un sueño que ha ido creciendo sin perder su esencia.

Cuentan con Clínica veterinaria, con atención profesional para perros y gatos, a precios asequibles. Muchas familias llegan a Huellas a través de seguros para el cuidado de sus mascotas.

En el servicio de peluquería canina se realizan todo tipo de cortes, baños y cuidados estéticos. Además incluyen baños con ozono, algo que tiene efectos terapéuticos: antibacteriano, antifúngico, mejora el pelo y la piel, entre otros beneficios. Porque en el establecimiento no entienden la peluquería canina como sólo estética, sino como salud.

Huellas / Pablo Solares

En Huellas además, apuestan por la alimentación natural. Disponen de una amplia selección de snacks deshidratados, dietas cocinadas al vapor y opciones más asequibles para quienes buscan una alternativa de calidad a los productos de supermercado.

Por otro lado, el surtido de juguetes es enorme: peluches, mordedores, pelotas y accesorios para hacer más feliz a cada mascota. Así, la variedad de productos permite encontrar opciones para perros, gatos, roedores, peces y pájaros.

Huellas nos ofrece servicio a domicilio gratis en Avilés y comarca por compras superiores a 30€, y la posibilidad de compra online a través de www.asturhuellas.es

Redes: FacebookInstagram Dirección: Severo Ochoa, 5 Avilés Teléfono: 984209410

Panza Arriba

En Panza Arriba no se consideran una peluquería "al uso". Entre secadores, tijeras y peines hay un espacio de cercanía, cuidados y trabajo en positivo en el que las necesidades del perro son la prioridad de Ana María Iglesias, responsable del centro.

Y es que, más allá de la belleza y el bienestar, Panza Arriba busca ser un espacio seguro y cómodo para los perros que acuden a él, ofreciendo siempre un servicio de calidad. De hecho, Iglesias destaca que "si el animal necesita descansar o salir a hacer sus necesidades lo acompañamos en todo ese proceso. No puede ser un momento incómodo para él", explica la responsable de esta peluquería, que abrió sus puertas hace solo 2 meses y que agradece la buena acogida que ha tenido en el barrio y por parte de los clientes.

Panza Arriba / Pablo Solares

Un método basado en el bienestar del animal que combina con los productos utilizados para el cuidado del perro. "Son productos de calidad, naturales. Además, utilizamos agua con ozono como extra, que evita problemas de piel, dermatitis, problemas para el pelo... porque alivia de forma instantánea. De aquí salen limpios, sin picores y sanos", destaca.

"Paciencia y amor", son parte del secreto del trabajo de Ana María Iglesias. "Aquí tratamos a los perros como si fueran nuestros. Una experiencia única para el perro en el que es primordial respetar sus tiempos".

Dirección: C. Carreño Miranda, N° 11, Local 2, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 642 81 45 31 Redes sociales: Instagram

Sabuvet

Una alimentación saludable y un pelo cuidado no son suficientes cuando se trata del bienestar de tu mascota. Acudir a un profesional veterinario que realice un completo seguimiento del animal es fundamental para que su salud esté siempre en perfectas condiciones.

Incluso si tu mascota se encuentra saludable, es fundamental hacerle los chequeos preventivos y asegurarte de que se mantenga sana. En Sabuvet saben bien todo lo que necesita tu mascota gracias a su equipo de profesionales. En este centro se preocupan de la salud integral de tu mascota como aplicación de vacunas o cortarle las uñas y limpiarle los dientes, tareas que a veces son difíciles para los dueños.

Sabuvet / Pablo Solares

Además, cuentan con servicio de peluquería canina de manos de una profesional de dilatada trayectoria, Acostumbrada a todo tipo de trabajos que trata con tacto y paciencia con los peludetes.

En Sabuvet trabajan con cita previa y dedicándole a cada animal el tiempo que necesita, sin estrés y con cariño.