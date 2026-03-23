El PP y Vox pactan en Castrillón un presupuesto de casi 30 millones de euros para 2026

El PP y Vox se han vuelto a aliar en Castrillón para sacar adelante el presupuesto del concejo, que en este ejercicio ascenderá a los 29.118.699 euros. Esa cifra es ligeramente inferior a las cuentas del pasado 2025, cuando el concejo superó todos los récords y superó los 31 millones de euros. "Creemos que este presupuesto y las modificaciones presupuestarias son un paso fundamental para dar un impulso al concejo de Castrillón y mejorar su calidad de vida que ya es alta", aseguran desde el equipo de gobierno castrillonense.

De los más de 29 millones que ha presupuestado el PP de Castrillón para este ejercicio, 2.796.298 euros corresponden al capítulo de inversiones. Además, a ese dinero se sumarán dos modificaciones del presupuesto prorrogado con cargo al remanente de Tesorería, que contempla una importante inversión tanto en actuaciones financieramente sostenibles, para lo que se destinarán 5.125.759 euros, y no sostenibles, para las cuales se reservan 909.621 euros. Con todos los datos, la inversión total en 2026 será de casi nueve millones de euros, "una de las mayores de la historia del concejo". "Con ella se abordarán muchas de las mejoras necesarias para el concejo", detallan desde el PP local

El equipo de gobierno de Castrillón agradece, además, "la disposición y responsabilidad al negociar de Vox para acordar estas importantes medidas presupuestarias en bien del concejo y sus vecinos". "Esto lo sacamos adelante bajando el IBI y congelando los precios públicos, así como manteniendo una estabilidad y un saneamiento financiero pagando en tiempo y forma, además de tener un remanente de tesorería de más de veintiséis millones de euros", afirman desde el PP.

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Cabe recordar que el último presupuesto de Castrillón, aprobado a finales de agosto, consiguió superar los 31 millones de euros. Estas cuentas fueron aprobadas al segundo intento, ya que, en la primera votación, celebrada en mayo, Vox decidió no apoyar la propuesta del PP. Ahora, las cuentas del 2026 se votarán el próximo 31 de marzo.