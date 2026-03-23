Todas las procesiones de Semana Santa en Avilés: horarios y recorridos para no perderse ningún paso

La Semana Santa de Avilés, declarada Fiesta de Interés Turístico de Asturias, cuenta con una decena de procesiones principales que recorrerán el casco histórico de la ciudad. Estos son los recorridos y horarios de todas ellas.

Domingo de Ramos, 29 de marzo

En Avilés, el Domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 11.45 horas, tendrá lugar la Procesión de la Borriquilla. Saldrá de la iglesia de San Antonio de Padua (Los Padres) y recorrerá la plaza de Carlos Lobo, La Ferrería, La Muralla, la plaza y calle de Pedro Menéndez, la plaza de la Merced, La Cámara, la plaza de España, de nuevo La Ferrería, la plaza de Carlos Lobo y regresará a la iglesia de San Antonio de Padua.

Lunes Santo, 30 de marzo

El Lunes Santo, 30 de marzo, a las 20.30 horas, se celebrará la Procesión de Jesús Cautivo. El recorrido partirá igualmente de la iglesia de San Antonio de Padua (Los Padres), continuará por la plaza de Carlos Lobo, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, La Fruta, San Bernardo, la plaza de Carlos Lobo y finalizará de nuevo en la iglesia de San Antonio de Padua.

Martes Santo, 31 de marzo

El Martes Santo, 31 de marzo, a las 20.30 horas, será la Procesión de San Pedro. Saldrá de la capilla de Rivero, pasará por Rivero, la plaza de España, La Ferrería y Camposagrado, donde se pronunciará el sermón. Después seguirá por San Bernardo, La Fruta, de nuevo la plaza de España, Rivero y regresará a la capilla de Rivero.

Miércoles Santo, 1 de abril

El Miércoles Santo, 1 de abril, se celebrará la Procesión del Encuentro. Las cofradías participantes partirán de sus respectivas sedes a las 20.00 horas para que el Santo Encuentro se produzca en la plaza de España a las 20.30 horas. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Galiana saldrá de la capilla de Jesusín de Galiana y pasará por San Francisco, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, nuevamente la plaza de España, San Francisco, Galiana y regresará a la capilla. La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores partirá de la parroquia de San Nicolás de Bari, seguirá por la calle San Francisco, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, otra vez la plaza de España, San Francisco y terminará en la plaza Álvarez Acebal. Por su parte, la Cofradía de San Juan Evangelista saldrá también de la parroquia de San Nicolás de Bari, recorrerá la plaza Álvarez Acebal, la calle Alfonso VII, La Cámara, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, de nuevo la plaza de España, San Francisco, la plaza Álvarez Acebal y volverá a la parroquia de San Nicolás de Bari.

Jueves Santo, 2 de abril

El Jueves Santo, 2 de abril, a las 12.30 horas, tendrá lugar la Procesión de El Beso de Judas. Saldrá de la parroquia de San Nicolás de Bari y discurrirá por la plaza de Domingo Álvarez Acebal, San Francisco, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, otra vez la plaza de España, San Francisco, la plaza de Domingo Álvarez Acebal y regresará a la parroquia.

Ese mismo día, a las 20.30 horas, se celebrará la Procesión del Silencio, también con salida de la parroquia de San Nicolás de Bari. Su itinerario será la plaza de Domingo Álvarez Acebal, San Francisco, la plaza de España, La Fruta, la cuesta de la Molinera, la plaza de Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara, de nuevo la plaza de España, San Francisco, la plaza de Domingo Álvarez Acebal y regreso a la parroquia.

Viernes Santo, 3 de abril

El Viernes Santo, 3 de abril, a las 13.00 horas, se desarrollará el Traslado del Lignum Crucis, que partirá de la plaza de la Merced —en la carpa instalada—, seguirá por La Florida, Rui Pérez, La Cámara y volverá a la plaza de la Merced, con llegada a la campa de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Más tarde, a las 17.30 horas, saldrá la Procesión del Santo Entierro desde la parroquia de San Nicolás de Bari, pasando por San Francisco, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, la plaza de Pedro Menéndez, la calle Pedro Menéndez, la plaza de la Merced, La Cámara, otra vez la plaza de España, San Francisco, la plaza de Domingo Álvarez Acebal y de nuevo la parroquia de San Nicolás de Bari.

Ya por la noche, a las 21.30 horas, se celebrará la Procesión de la Soledad, que saldrá de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery y recorrerá la plaza de la Merced, La Cámara, La Fruta, la cuesta de la Molinera, la plaza Pedro Menéndez, La Estación, la plaza del Carbayo —donde tendrá lugar el canto de la Salve Marinera y Estrella de los Mares—, Marcos del Torniello y nuevamente la plaza de la Merced, donde se cantará la Salve Popular.

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Sábado Santo, 4 de abril

Por último, el Sábado Santo, 4 de abril, a las 22.30 horas, tendrá lugar la Procesión de la Resurrección. Las cofradías partirán desde sus respectivas sedes para encontrarse en la plaza de la Merced, donde se celebrará la ceremonia del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre, la Virgen María, y con el apóstol San Pedro. A continuación, la procesión conjunta recorrerá La Cámara y San Bernardo hasta llegar a la plaza de Camposagrado. Allí se celebrará la ceremonia de despedida y, después, cada cofradía regresará a su respectiva sede.