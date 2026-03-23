Sabino González y Román Antonio Álvarez, reconocidos por la Confraria dos Gastrónomos de Lisboa por su labor gastronómica
El segundo gran capítulo de la entidad se celebró este fin de semana en el Centro Cultural Olga Cadaval, en Sintra
C. J.
La Confraria dos Gastrónomos de Lisboa ha designado como gastrónomos de honor a Sabino González Fernández, presidente de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL de Avilés; y Román Antonio Álvarez González, historiador y miembro de esta misma cofradía asturiana. El acto se celebró este fin de semana en la ciudad de Sintra
El de la Confraria dos Gastrónomos de Lisboa se ha consolidado como un destacado proyecto cultural y social dedicado a la promoción de la gastronomía lisboeta, poniendo en valor tanto sus ingredientes autóctonos como sus tradiciones culinarias. Más allá de la exaltación de la buena mesa, la entidad tiene como misión visibilizar a los productores locales y preservar el patrimonio inmaterial de la ciudad.
Entre sus principales objetivos figura el fomento de la gastronomía como un elemento esencial de la identidad cultural y como motor de desarrollo económico y social. La cofradía está integrada por un grupo heterogéneo de miembros, que incluye profesionales vinculados a la agricultura, las artes, las letras y la comunicación, lo que refuerza su carácter multidisciplinar.
Uno de los rasgos distintivos de la confraria es la celebración de "capítulos", reuniones formales concebidas para fortalecer la fraternidad gastronómica y difundir los valores culinarios de la región. Esta asociación forma parte, además, de la amplia red de cofradías gastronómicas de Portugal, documentadas en diversos estudios sobre el patrimonio culinario del país.
Fundada en 2019, la Confraria vio interrumpida su actividad a causa de la pandemia por covid-19, retomando su dinamismo en 2024. Un año más tarde, en 2025, celebró su I Gran Capítulo en Lisboa, con actos desarrollados en la Capela de Santo Amaro, en Alcântara, entre el 11 y el 13 de julio. El evento estuvo presidido por el Gran Maestre, el empresario José Manuel Alves, figura reconocida en el ámbito gastronómico portugués.
Los estatutos de la cofradía establecen dos categorías principales de miembros: los Cofrades de Número o Activos, que participan regularmente en las actividades y eventos, y los Cofrades de Honor, distinción reservada a personalidades destacadas por su contribución a la gastronomía, la cultura o la sociedad.
En este contexto, la Confraria dos Gastrónomos de Lisboa celebró su II Gran Capítulo este 22 de marzo en el Centro Cultural Olga Cadaval, en Sintra. Durante este segundo gran capítulo se produjeron los primeros nombramientos de cofrades de honor de la entidad. Entre los distinguidos figuran cuatro personalidades españolas: Carlos Martín Cosme, presidente del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (CEUCO); Pedro Miguel Piñeiro Lago, del Capítulo Serenísimo del Albariño; además de los avilesinos, Sabino González y Román Antonio Álvarez González.
Con iniciativas como esta, la Confraria dos Gastrónomos de Lisboa refuerza su papel como embajadora de la cultura gastronómica lisboeta y como plataforma de encuentro entre tradición, conocimiento y proyección internacional.
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