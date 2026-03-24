Alumnos de Saint-Nazaire, ciudad hermana de Avilés, descubren Avilés en un viaje Erasmus+ centrado en la convivencia
Más de 70 estudiantes del colegio Saint Joseph Notre-Dame disfrutarán de una semana llena de cultura e historia de la mano del colegio público Marcelo Gago
"Entender la vida de los niños en Avilés, demostrar que, aunque tengamos ciertas diferencias, tenemos muchas cosas en común y que se descubran a sí mismos para que crezcan sabiendo convivir entre nosotros". Ese es el objetivo principal que el director del colegio Saint Joseph Notre-Dame, de la ciudad francesa de Saint-Nazaire, Louis-Marie Bothorel, quiere compartir a sus más de 70 alumnos que esta semana visitan la villa.
Gracias al programa europeo Erasmus+, los alumnos y profesores franceses pudieron visitar una de sus ciudades hermanas. La idea de conocer Avilés "surgió de manera natural en conversaciones con nuestro Ayuntamiento", cuenta Bothorel. En su colegio es la primera vez que escogen este destino, pero todo se dio "gracias a que nuestros colegios vecinos, que ya habían venido antes, nos habían hablado muy bien de la ciudad".
El colegio Saint Joseph Notre-Dame busca realizar proyectos internacionales con todo su alumnado para que "conozcan culturas similares a la nuestra, que tengan ganas de aprender otros idiomas, en este caso español, y que se sientan motivados para seguir preparándose para el futuro", apunta el director francés. Para ello, desde el principio han estado en contacto con el colegio público Marcelo Gago de Avilés, que hace de anfitrión para las actividades de los visitantes.
Durante su estancia por Asturias, los franceses harán actividades culturales, como una visita guiada al centro histórico de Avilés, asistir al concierto de primavera en la Casa de Cultura e incluso conocer el Museo del Jurásico de Asturias. Participarán también el cross escolar Dacal del colegio avilesino y pasarán por algún restaurante de la ciudad para conocer la gastronomía asturiana.
Este martes, el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, recibió a todos los alumnos en el Ayuntamiento de Avilés. Acto seguido, marcharon hacia el restaurante Tierra Astur con nuevos llaveros y marcapáginas avilesinos como recuerdo de esta visita "cargada de historia y aprendizaje", detalló Bothorel. Por otra parte, la profesora del colegio Marcelo Gago, Míriam López, espera poder "devolverles la visita algún día", tras unos días llenos de actividades y cultura.
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