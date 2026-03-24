La asociación vecinal de La Luz elige el viernes su nueva directiva entre dos candidaturas
José García y Héctor Fernández encabezan las dos listas que concurrirán a los comicios de la entidad
I. G.
La asociación vecinal de La Luz ha convocado para este viernes elecciones para elegir una nueva junta directiva. Concurrirán dos listas, una encabezada por José García y la otra por el actual presidente, Héctor Fernández, algo no habitual en la entidad vecinal ya que "hace más de una década" en la que no había alternativas a la candidatura oficial. La asociación prevé una gran participación en la elección de la nueva candidatura dada la numerosa presencia en la última asamblea celebrada este lunes en la sala polivalente del edificio municipal de asociaciones.
La reunión del lunes sirvió para aprobar las cuentas, que salieron adelante por mayoría. Los asistentes votaron de nuevo por mayoría que la jornada electoral sea el próximo viernes 27. Las personas al corriente de pago en la asociación y empadronados en el barrio, de acuerdo a los estatutos, tendrán derecho a elegir a la nueva junta entre las 11.00 y las 20.00 horas. Las urnas estarán abiertas en el edificio municipal de asociaciones de La Luz, situado en el número 19 de la calle Hernán Cortés. La entidad anima a los vecinos a participar en una jornada que La Luz hace tiempo que no vivía, con dos candidaturas enfrentadas por el futuro de la representación vecinal.
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