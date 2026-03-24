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Avilés acoge la campaña "Yes Asturies" para defender los derechos sociales y el medio ambiente

La acción "Orbayu, un compromiso que cala" se llevó a cabo repartiendo paraguas en la plaza de España para concienciar sobre la protección social

Un momento de la acción en la plaza de España de Avilés.

Un momento de la acción en la plaza de España de Avilés.

M. O.

La plaza de España de Avilés acogió este martes la presentación de la campaña "Yes Asturies", financiada por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la dirección general de Agenda 2030. Dentro se incluye la acción "Orbayu, un compromiso que cala", la cual se desarrolló en el barrio de El Parche con el objetivo de denunciar la vulneración de los derechos de miles de personas en el mundo.

Más de 100 entidades integradas en la Coordinadora de ONGDs de Asturias (CODOPA) y la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en Asturias participaron en esta acción simbólica, repartiendo paraguas de forma gratuita en la ciudad para recordar la importancia de proteger los derechos sociales y el medio ambiente.

Así mismo, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, aprovechó la oportunidad para reivindicar la necesidad de impulsar un modelo de fortalecer la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad para enfrentar los desafíos globales actuales.

Desde el punto de vista de las administraciones públicas, Ponte advierte que "tenemos que arriesgar, invertir y ser claras con mensajes democráticos y de respeto al derecho internacional", poniendo en valor que la acción política efectiva debe surgir desde "el común, la calle, los movimientos sociales y sindicales". Además, quiso recordar la situación actual del escenario geopolítico "en un mundo en el que se han roto las costuras de los acuerdos que se establecieron tras la II Guerra Mundial".

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Se abordó también la crisis ecológica, alertando de que el planeta ha superado límites críticos como la acidificación de los océanos: "En un mundo en el que se desprotege la biodiversidad, es necesario cuidar el planeta, como establece la Agenda 2030", advirtió Ponte.

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