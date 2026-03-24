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Avilés: los vecinos del número 25 de Fernández Balsera podrán volver a sus viviendas tras el incendio

El Ayuntamiento permite el regreso de vecinos y comerciantes al céntrico edificio tras el incendio del cuadro eléctrico, aunque el ascensor seguirá inhabilitado por el momento

EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés

EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés

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EN IMÁGENES: Arde un portal en pleno centro de Avilés / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha autorizado la vuelta al edificio ubicado en el número 25 de la avenida Fernández Balsera, modificando la orden de desalojo cautelar vigente desde que el pasado 5 de marzo se incendiara el cuadro eléctrico general del edificio.

El Servicio de Disciplina Urbanística ha constatado, tras analizar la documentación elaborada por un técnico competente y presentada por la comunidad de propietarios, que se han ejecutado en el edificio actuaciones con carácter provisional que posibilitan la utilización del mismo en condiciones básicas de seguridad.

La mañana siguiente del incendio de Fernández Balsera

La mañana siguiente del incendio de Fernández Balsera

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La mañana después del incendio de Fernández Balsera / M. V.

Ascensor

Por todo ello, se ha decidido no mantener vigente el desalojo, permitiendo de nuevo la utilización tanto de las viviendas como de los locales comerciales. Por el contrario, no será posible todavía hacer uso del ascensor, hasta que no se acredite documentalmente que se han restituido sus condiciones de uso seguro.

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Asimismo, se mantiene vigente la orden de ejecución de las reparaciones necesarias en el inmueble, así como los plazos concedidos para ello.

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