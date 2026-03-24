Avilés: los vecinos del número 25 de Fernández Balsera podrán volver a sus viviendas tras el incendio
El Ayuntamiento permite el regreso de vecinos y comerciantes al céntrico edificio tras el incendio del cuadro eléctrico, aunque el ascensor seguirá inhabilitado por el momento
El Ayuntamiento de Avilés ha autorizado la vuelta al edificio ubicado en el número 25 de la avenida Fernández Balsera, modificando la orden de desalojo cautelar vigente desde que el pasado 5 de marzo se incendiara el cuadro eléctrico general del edificio.
El Servicio de Disciplina Urbanística ha constatado, tras analizar la documentación elaborada por un técnico competente y presentada por la comunidad de propietarios, que se han ejecutado en el edificio actuaciones con carácter provisional que posibilitan la utilización del mismo en condiciones básicas de seguridad.
Ascensor
Por todo ello, se ha decidido no mantener vigente el desalojo, permitiendo de nuevo la utilización tanto de las viviendas como de los locales comerciales. Por el contrario, no será posible todavía hacer uso del ascensor, hasta que no se acredite documentalmente que se han restituido sus condiciones de uso seguro.
Asimismo, se mantiene vigente la orden de ejecución de las reparaciones necesarias en el inmueble, así como los plazos concedidos para ello.
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