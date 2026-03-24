Las carrozas del Bollo de Avilés ya están en el horno: "Son muchas horas de trabajo, pero merece la pena"

Las carrozas del Bollo ya están en el horno. El "astillero" municipal de la travesía de la Industria funciona desde hace un mes a pleno rendimiento para tener preparados los carruajes de madera y poliestireno en los que el domingo y el lunes de Pascua desfilarán más de medio millar de niños. Los artesanos afirman que "son muchas horas de trabajo" con la misma contundencia que resaltan que el esfuerzo "merece la pena": "Ves las caras de ilusión de la gente, y especialmente de los más pequeños, y todo compensa".

Esther Cuesta es una de las más veteranas en la nave municipal. Lleva desde 1994 haciendo carrozas. "Ésta es la número cien", asegura con orgullo la artesana, apoyada en la base de un remolque que simula ser el césped del Román Suárez Puerta. Tras su cabeza, como una aureola celestial, un enorme escudo del Real Avilés, de 3,55 metros de altura. "Recrear el ascenso fue una ocurrencia que tuvimos mi hijo y yo durante un partido del Avilés. Al final, todas las temáticas están muy trilladas, cuesta encontrar algo fresco, y este año, aprovechando que se subió a Primera Federación, me pareció buena idea. Además, a ver si así les damos suerte para la permanencia", explica la avilesina, que no se pierde un partido de los blanquiazules.

La carroza en cuestión lleva por nombre "Ascenso" y está impulsada por la asociación de vecinos "El Hórreo" de El Carbayedo. "Todavía me queda lo más complicado, que es hacer el autobús de la celebración. Será descapotable, aunque aquí se utilizó uno normal para el festejo, pero creo que así será más divertido. Mi idea es ponerle un punto de gracia, precisamente, en las figuras que irán sobre el autocar", desvela Cuesta, "con mucha ilusión" antes de los desfiles, que serán el domingo, día 5 de abril, tras el pregón, al mediodía, y el lunes, día 6, a las 12.00 horas.

Miguel Mulero, con una pieza de polispán / A. F. V.

Otro de los que no falta en el arsenal del Ayuntamiento, tanto para la cabalgata como para el Antroxu o el Bollo, es Miguel Mulero, que este año tiene la responsabilidad de construir tres carrozas. "Quizás las más complejas son las del Descenso", apunta este orfebre del poliestireno, que lleva más de media vida montando estructuras para ambientar las fiestas avilesinas. "Empecé a los 18 y tengo 41...", afirma mientras lija una esfera, y confiesa: "La mayor satisfacción es ver la alegría de la gente, especialmente la de mi hija, que también baja en las carrozas y presume de que 'ésta la hizo mi papá'".

Pepe Espiña tiene este año el reto de recrear los caños de San Francisco, Rivero, Galiana y la plaza de los Hermanos Orbón para la carroza de la cofradía de El Bollo. "Me gusta hacer diseños inspirados en el casco histórico avilesino, porque me encanta. Pero es muy laborioso", explica el artesano, al tiempo que talla tejas en el poliestireno con un cúter como el ebanista que va haciendo surcos en la madera ayudado por una gubia. "Llevo hechas más de 60 carrozas, aunque no llevo la cuenta exacta. Esto lleva muchas horas de trabajo, pero merece la pena", ahonda Espiña, que también tiene el encargo de construir la carroza del Ayuntamiento de Illas, "que estará inspirada en el mundo rural".

"Claramente, El Bollo está en un buen momento, pero queremos que siga en crecimiento", asegura Benjamín Lebrato, presidente de la cofradía de El Bollo, quien destaca el esfuerzo hecho por las asociaciones, la propia cofradía "y, sobre todo, del Ayuntamiento, que es el único que puede sostener unas fiestas de esta magnitud".

Pepe Espiña talla unas tejas en poliestireno / A. F. V.

Precisamente, la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, hace hincapié en este resurgir festivo. "La fiesta ha cobrado impulso. Se nota en la participación de las xanas, en que se han agotado los trajes de asturiano de alquiler...", argumenta la edil, que también destaca que las carrozas de las xanas y las aspirantes incorporarán un diseño más trabajado -siempre inspirado en motivos primaverales- para el que se emplearán materiales como la madera.

En el recorrido participarán once carrozas y el recorrido, como ya se había anunciado, se ampliará frente a otras ediciones: el itinerario parte del parque del Carbayedo y discurre por calles como Galiana, San Francisco, plaza de España, La Cámara, plaza de la Merced, José Cueto, Francisco Orejas Sierra, Esther Carreño, Juan Ochoa y Fernando Morán, hasta llegar al patio del Colegio del Quirinal. En la "cabalgata" del Bollo participarán 14 carrozas: los tres artilugios del Descenso de Galiana indultados, que serán los que abran la comitiva, y las once creaciones para la fiesta, 16 agrupaciones entre bandas de gaitas y grupos de baile, además del tranvía municipal, el tren turístico o los carros de caballos.

Alonso también resalta la apuesta por la música autóctona en la programación de este año, con la actuación del gaitero Daniel Meré y la Orquesta Céltica Asturiana; así como la ambientación con djs en plazas durante la Comida en la Calle y el fin de fiesta en El Muelle a cargo de "Los del Lío".