Castrillón invertirá cerca de nueve millones de euros en mejoras en el concejo durante el año 2026

Cerca de nueve millones de euros. Esa es la cifra que manejará el Ayuntamiento de Castrillón para invertir, durante este 2026, en diferentes zonas del concejo. El próximo martes se aprobará, si no ocurre ningún imprevisto, el presupuesto para este ejercicio en tierras castrillonenses, el cual contempla varios puntos clave, como la mejora de asfaltado en varios núcleos urbanos o la futura reapertura del Valey, el centro cultural de Castrillón. "Estas actuaciones son las que necesita Castrillón en estos momentos para seguir mejorando tanto la calidad de vida de los vecinos como para hacer un concejo atractivo para los que nos visiten", apuntan desde el equipo de gobierno.

El presupuesto de Castrillón contempla una inversión de 700.000 euros para el asfaltado de vías públicas, algo que se realizará en los núcleos urbanos de Raíces, Salinas y Piedras Blancas. Además, se instalarán pasos de peatones inteligentes y marquesinas de bus, en este caso en Salinas. Otro de los puntos de mayor inversión será la urbanización y el asfaltado de caminos vecinales, que se llevará 1.600.000 euros. Además, se instalarán cámaras de seguridad y de control de acceso a vías peatonales como en la calle Pablo Iglesias, para lo cual se invertirán 126.000 euros. La eficiencia energética de Salinas conllevará una partida de 400.000 euros.

Otro de los puntos clave pasa por la apertura del Valey, el centro cultural de Castrillón. El espacio, que lleva cerrado desde el verano de 2024, afronta la última fase de las obras para poder abrir sus puertas. En las cuentas castrillonenses hay reservada una partida de 160.000 euros para la reforma de la caja escénica, donde se pretende hacer microteatro, y para otra serie de gastos. Además, el Consistorio pretende acondicionar los bajos de las viviendas sociales del Agüil, en Salinas, como sala multiusos.

El polideportivo de Salinas es otro de los focos del presupuesto castrillonense. Para la ampliación y adecuación del espacio se destinará una partida de 450.000 euros, una de las de mayor cuantía de las cuentas castrillonenses. En materia deportiva también se reparará el parqué del polideportivo de Piedras Blancas, con 50.000 euros; se instalará una cubierta en la pista de petanca, con 20.000 euros; o se mejorarán la pista deportiva de Salinas (25.000 euros) y la pista de BTT (15.000 euros). También hay destinados 300.000 euros para la reparación de cubiertas en instalaciones deportivas.

Los diferentes parques del concejo también sufrirán mejoras significativas durante este ejercicio. La reposición de diferentes objetos en estas instalaciones conllevará la inversión de 400.000 euros, a lo que se suma una partida de 300.000 euros para la instalación de una cubierta en el parque de Piedras Blancas.

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A todo esto se suma la reparación de la cubierta del río Ferrota en Arnao y del hundimiento de la explanada de acceso la mina, además de la renovación de las ventanas de la vertiente norte del Campiello, según lo acordado con la Consejería de Educación, y la mejora en los accesos al propio colegio y al Vallín. También aumentarán las ayudas al alquiler de vivienda.