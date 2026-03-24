"Nos dejan tirados", critican usuarios de la línea de tren entre San Juan y Oviedo tras la suspensión del servicio por una avería

"Nos dejan tirados". Los usuarios del tren entre San Juan de Nieva (Castrillón) y Oviedo critican que el servicio que les debería llevar a la capital asturiana a las 16.30 horas ha quedado sin uso por una avería. "Nos dicen en Renfe que se ha quedado sin tensión la catenaria", señala una de las viajeras que, "como el resto, tuvo que buscarse la vida" para utilizar otros medios para poder iniciar o continuar su viaje.

Los usuarios se quejan de la falta de previsión de la compañía ferroviaria, según denuncian, que no ha dispuesto de medios de transporte alternativos para que los viajeros del tren puedan desplazarse a sus respectivos destinos. "Tienen que facilitarnos otros medios de transporte", remarcaron ante la incidencia que ha afectado a la conexión ferroviaria en Asturias.