El dramaturgo Maxi Rodríguez lleva "Lúa" a los colegios: "El teatro es palabra y emoción" para los más jóvenes

"Esto es lo que curte. En los colegios la naturalidad es muy grande, no es como ir a un teatro. Los críos son espontáneos, si les gusta se va a notar", apunta Maxi Rodríguez minutos antes de que su nuevo proyecto, la obra de teatro "Lúa", viera la luz. El salón de actos del instituto de Salinas acogió este lunes el estreno absoluto de la última creación del dramaturgo asturiano, cuyo objetivo, en esa ocasión, es acercar la agenda 2030 a los más jóvenes. "Consideramos que, desde las artes escénicas, los objetivos de desarrollo sostenibles se pueden poner en valor porque sensibilizan a la población más joven y permiten tomar conciencia acerca de los problemas del mundo actual en el que vivimos", afirma Juan Ponte, director general de Agenda 2030, que no se quiso perder el acto.

"Se trata de un espectáculo orientado al público infantil donde abordamos las desgracias de un mundo desigual. Queremos que la gente se sensibilice con esta realidad", detalla Rodríguez, quien reflexiona asimismo que el teatro es "una herramienta para mirar el mundo que nos rodea". El mierense confiesa la ilusión que le hace estrenar esta obra ante chavales. "Creo que el teatro es fundamentalmente palabra y emoción, nuestra idea es jugar con ello, con actores que se emocionan, con la música que crea estados emocionales... Hay un punto de emotividad muy grande", señala el dramaturgo.

Ponte, por su parte, advierte del contexto internacional que se vive en la actualidad. “Hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que los consensos que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial, por los cuales las relaciones entre países tenían que enmarcarse en el derecho internacional y en la democracia se han roto", apunto el director general, que defiende "la necesidad de reivindicar valores fundamentales y el derecho humano a la paz", además de alertar sobre el impacto ambiental de los actuales modelos de consumo.

“Vivimos en un planeta que atraviesa una etapa que podríamos definir como basuroceno, es decir, donde tratamos a la naturaleza como una despensa de la cual extraer indiscriminadamente recursos y no estamos pensando en las consecuencias de todas las cargas de los desechos que acumulamos humanamente”, asegura.

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Tras su estreno en Salinas, la obra continuará su recorrido y este martes, a las 12.00 horas, se interpretará en la Casa de Cultura de Nava; el miércoles, a las 10.00 horas, en el Colegio Público Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas, y el 30 de abril, a las 12.00 horas, en la Sala Loreto de Colunga.