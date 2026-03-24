Un ladrón reincidente, detenido en Avilés por robar un coche y hacer uso fraudulento de una tarjeta de crédito hallada en su interior

Sumaba un amplio historial delictivo, con hasta doce detenciones, por robos en comercios y otro tipo de delitos de distinta naturaleza, y actuaba en diferentes puntos de Asturias para no ser pillado pero la Policía Nacional de Avilés, en una acción desarrollada en colaboración con la Policía Local, ha arrestado a un individuo "multirreincidente" como presunto autor de la sustracción de un vehículo y la posterior utilización fraudulenta de una tarjeta de crédito hallada en su interior.

La intervención, desarrollada el pasado 18 de marzo, es fruto del intercambio de información y la vigilancia compartida con el cuerpo local, lo que permitió identificar al sospechoso tras comprobarse que había realizado diversas compras en establecimientos comerciales con la tarjeta del propietario del automóvil, el cual había sido recuperado días antes por los agentes.

La investigación ha revelado que el detenido es un delincuente altamente activo con una gran movilidad geográfica por toda Asturias, una estrategia que empleaba para intentar eludir la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las distintas localidades donde actuaba. De hecho, sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención por un robo con fuerza en una vivienda cometido el pasado 12 de marzo en otra población asturiana.

Además, durante el pasado mes de febrero, ya había sido identificado en varias ocasiones en Avilés como presunto autor de diversos hurtos en comercios de la Villa, sumando un total de doce detenciones anteriores por delitos de distinta naturaleza.

Tras la localización y la detención del individuo, se tramitaron las correspondientes diligencias policiales, de las cuales se dio traslado inmediato a la Autoridad Judicial competente para determinar las medidas legales oportunas ante su reincidencia y su implicación en hechos delictivos por toda la geografía asturiana.

La actuación, explican desde el Cuerpo Nacional de Policía pone de manifiesto "la importancia de la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local" para detectar perfiles multirreincidentes que generan inseguridad en el sector comercial y vecinal.

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A esta operación se suma la desarrollada unos días antes en la que fue detenido individuo que solo dos semanas después de salir de prisión, entre otros hechos, fue pillado de madrugada con las manos en la masa cuando perpetraba un nuevo asalto a una caseta de obra. El asaltante está de nuevo en la cárcel de Asturias tras haber protagonizado una oleada de robos en Avilés en 2023.