La Mancomunidad del cabo Peñas da luz verde a un área de autocaravanas con 13 plazas junto a la piscina de Antromero

La Mancomunidad del Cabo Peñas ha dado una solución a una antigua idea que en pocos meses será una realidad. Se trata de un área especial de acogida de autocaravanas en tránsito. La nueva instalación será habilitada en los terrenos de la piscina cubierta de Antromero. El ente supramunicipal que aúna a los concejos de Carreño y Gozón trabaja en esta idea desde hace más de una década. La falta de liquidez en uno de los intentos fue el detonante para que el proyecto no se llevara a cabo, cuestión que dista de la actual situación económica de la Mancomunidad, que ya carece de deudas. La intención de la Mancomunidad es que el área de caravanas sea una realidad el próximo verano.

El área de caravanas será ubicada en la misma parcela de la piscina, en un terreno que está actualmente sin ningún tipo de uso. La ejecución del estacionamiento, que tendrá además una serie de servicios para permitir la pernocta de los autocaravanistas, será posible gracias a la obtención de una subvención de la Viceconsejería de Turismo que ronda los 125.000 euros. La actuación se desarrollará en dos fases; la primera es la más compleja, según detalla el alcalde de Carreño y presidente de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Ángel García. Consiste en la instalación de los servicios como tomas de agua potable y electricidad, entre otros, además de la habilitación de trece plazas de estacionamiento.

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"En el futuro, una vez que el área de autocaravanas esté en pleno funcionamiento, intentaremos ampliarla", señaló Ángel García, que defiende además que la nueva instalación que se prevé instalar en Antromero "cubrirá una gran demanda para este tipo de turista". "Eran unos terrenos desaprovechados, teníamos la demanda y con la subvención ofrecemos un servicio público que tiene buen encaje, estamos encantados", señaló el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. Tanto el Alcalde de Gozón, Jorge Suárez, como el Alcalde de Carreño, Ángel García, están muy satisfechos con el éxito de la gestión. "Hemos recibido el total subvencionable para un proyecto históricamente deseado pero nunca ejecutado", señaló García.