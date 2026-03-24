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Una mujer de 55 años, herida grave tras colisionar su vehículo contra un camión en Valliniello

Los vecinos solicitan al Ayuntamiento medidas para solucionar los problemas de tráfico en la zona con el fin de reducir la velocidad

Dotaciones de Bomberos y una ambulancia en el lugar del accidente.

Dotaciones de Bomberos y una ambulancia en el lugar del accidente.

I. G.

Valliniello

Una mujer de 55 años ha resultado herida con policontusiones tras colisionar contra un camión por causas que se desconocen. En el siniestro se vieron implicados tres vehículos en la recta de Valliniello. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) para realizar un examen más exhaustivo de los posibles daños causados como consecuencia del impacto, tras ser atendida un situ por un equipo del Qurinal. Según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), la mujer tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Tras retirar la puerta trasera y cortar tanto el asiento trasero como el respaldo del conductor, se le inmovilizó con férula espinal y collarín y la extrajeron con la tabla de rescate.

El vehículo implicado en el siniestro

El vehículo implicado en el siniestro / Sepa

El accidente se produjo poco después de las 19.00 horas. Según testigos, un vehículo frenó al observar a una persona que iba a cruzar el paso de peatones. Seguidamente, los otros dos vehículos que circulaban detrás colisionaron por alcance contra el primero; en el siniestro se vieron involucrados dos turismos y una furgoneta. El suceso congregó a numerosos vecinos de la zona.

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La asociación vecinal de Valliniello ha solicitado al Ayuntamiento de Avilés que tome medidas para dar solución a los habituales problemas de tráfico de este transitado vial. Los vecinos están abiertos a cualquier medida que implique reducir la velocidad en ese tramo. Una de las propuestas que lanzan es la instalación de semáforos sincronizados, similar al sistema de Raíces Nuevo, donde mientras uno permite el paso, el siguiente permanece en rojo. La entidad vecinal no se cierra a ninguna opción, incluyendo la instalación de badenes, aunque cuestionan su efectividad frente a otras alternativas. "Los técnicos sabrán qué puede ser más efectivo", defienden. Los residentes son conscientes de que la titularidad de la carretera es autonómica, sin embargo, sostienen que "el Ayuntamiento puede actuar de manera subsidiaria".

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