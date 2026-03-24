Ocho coros participarán en la XXXIII edición del Encuentro Coral de Habaneras de Avilés, dentro de la programación de las Fiestas de El Bollo

Avilés acoge la XXXIII edición del Encuentro Coral de Habaneras de la ciudad, una cita que forma parte de la programación de las Fiestas de El Bollo. Tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de abril y, como novedad este año "adelantamos la hora a las 19.00 horas. De esta manera, tanto público como coristas podrán disfrutar del resto de la programación festiva que se desarrollará durante esos dos días", detalla la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso. Reunirá a un total de ocho agrupaciones corales, siete asturianas y una cántabra.

Junto a la tradicional Comida en la Calle, se trata de una de las actividades más emblemáticas de las Fiestas de El Bollo y que, pesar de que "cada año es más difícil encontrar coros que asistan, pues la mayoría se va de vacaciones, se sigue trabajando para que siga adelante", apunta el secretario de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano de Avilés, Felipe Arabia.

El precio de las entradas es de 7 euros y ya están a la venta en la taquilla de la Casa de la Cultura. Se estima que el Encuentro Coral de Habaneras de Avilés traerá alrededor de 500 personas a la ciudad entre participantes y público acompañante.

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El programa arrancará el sábado 4 con las actuaciones del Coro Manín de Lastres, la Coral Asturiana de Gijón, Brumas Norteñas de Comillas (Cantabria) y el Coro Cudillero. El domingo 5 será el turno de Aires de Candás, La Rechalda (Avilés), el Coro Reconquista de Oviedo y la propia Polifónica del Centro Asturiano de Avilés, que cerrará el encuentro como anfitriona.