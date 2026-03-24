Preguntas y respuestas sobre la huelga de estibadores de Avilés: ¿Qué es el Centro Portuario de Empleo? ¿Por qué lo quieren disolver las consignatarias? ¿Qué piden los trabajadores?

El pasado 10 de febrero, el Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias anunció una huelga del sector en el Puerto de Avilés a partir del 16 de febrero. ¿El motivo? Frenar la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE) planeado por las empresas consignatarias. Los trabajadores sostienen que su desaparición redundará en un retroceso en sus condiciones laborales, mientras que la patronal asegura que los puestos de trabajo y sus condiciones se mantendrán intactas, y que el cambio de modelo ofrecerá mayor eficiencia y un mejor servicio a las empresas que operan en el puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria aseguró este martes, tras reunirse con el comité de huelga que "lo razonable sería centrar los esfuerzos en asegurar la subrogación".

¿Qué es el CPE?

El CPE es una sociedad que tiene como objetivo facilitar la cesión temporal de trabajadores a empresas estibadoras. Funciona como un "pool", una "bolsa de empleo" a la que recurren las compañías en función de su carga de trabajo diaria, muy irregular en el sector.

Un ejemplo, simplificando mucho la situación: si una empresa necesita el lunes cinco estibadores, dos el martes y siete el miércoles, no necesitaría de una plantilla de siete trabajadores, sino que solicitaría los empleados en función de su necesidad diaria al CPE.

¿A quién pertenece el CPE?

Los CPE son empresas de propiedad conjunta para satisfacer las necesidades de personal de cada uno de sus socios. En el Puerto de Avilés son cinco las firmas que conforman el CPE: Alvargonzález Ehrship, Algeposa, Consignaciones Asturianas, Marítima del Principado y Bergé Marítima. Y son las cinco las que, según un comunicado emitido el lunes por la patronal, han acordado la disolución.

¿Por qué quieren disolver las empresas el CPE?

Las empresas defienden que la integración de los trabajadores en sus plantillas favorece una mayor especialización profesional, mejora la organización operativa y permite responder con mayor eficacia a las necesidades de los clientes del Puerto de Avilés, "que demandan niveles crecientes de eficiencia y cualificación técnica"

¿Qué pasará con los trabajadores? La patronal asegura desde el primer día que los 41 trabajadores fijos del CPE mantendrán íntegramente sus derechos y condiciones laborales. Además, desde un principio aseguraron que cada empleado podría elegir a qué empresa de las cinco propietarias del CPE quieren pasar.

¿Por qué los estibadores se niegan a la disolución del CPE?

Los trabajadores defienden que el CPE es la fórmula "más eficaz y eficiente" para desarrollar su labor. Además, desconfían de las subrogaciones, porque sostienen que no todas las consignatarias tienen la misma carga de trabajo y que algunas de ellas acabarían ejecutando expedientes de regulación de empleo por no poder soportar la masa salarial de tener a los estibadores en su plantilla, lo que acabaría con parte de ellos en la calle*.

Además, los trabajadores también señalan que puede que a ellos se les mantengan las condiciones laborales actuales, pero que no serán necesariamente las mismas para los estibadores que se vayan incorporando a esas compañías* en el futuro, lo que acabaría precarizando el sector

¿Qué dice el Puerto de Avilés en este conflicto?

Poco o nada, ya que la Autoridad Portuaria de Avilés no tiene participación en el CPE. Este martes, su presidente, Santiago Rodríguez Vega, se reunió con el comité de huelga del CPE. Como ya había hecho anteriormente, les trasladó que el Puerto no puede obligar a las consignatarias a contratar a través del CPE, les pidió poner fin a la huelga y les expuso que lo más razonable sería centrar los esfuerzos en que la subrogación se lleve a cabo con todos los derechos y garantías para los trabajadores. "Lo razonable es centrar los esfuerzos en asegurar la subrogación". Tal y como pedían los estibadores, el presidente del Puerto de Avilés, se reunió con ellos para valorar su situación y la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE), la "bolsa de trabajo" que utilizaban las consignatarias para contratar personal, actualmente en fase de disolución. Tras el encuentro, Rodríguez Vega explicó que pidió a los estibadores el fin de los paros y apostó por la integración de la plantilla en las consignatarias.

Ya iniciado el proceso de liquidación del CPE, Rodríguez Vega trasladó a los estibadores que “nos encontramos en una fase en la que lo más razonable sería centrar los esfuerzos en que la subrogación asegurada por parte de las empresas a toda la plantilla se produzca con todos los derechos, garantías y con la máxima seguridad para los trabajadores. Hay que ser conscientes de que las empresas están decididas a cerrar el Centro Portuario de Empleo y la mejor opción es que todos los trabajadores soliciten la subrogación -que ya ha sido tramitada por el 30% de la plantilla- y, así, asegurar el empleo”.

¿Se han subrogado ya algunos trabajadores?

Sí. Según la patronal, este lunes ya habían pasado a las plantillas de las consignatarias el 30% de los estibadores. Si bien, según el Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias, estas subrogaciones se han hecho "a dedo y sin respetar la normativa vigente"

¿Qué pasa con la huelga?

Los estibadores llevan en huelga desde el pasado 16 de febrero. Están efectuando paros intermitentes en horas alternas; es decir, trabajan una hora y hacen otra de huelga. Desde un primer momento, los trabajadores aseguraron que optaban por esta modalidad de protesta por "responsabilidad", ya que entienden que paralizar completamente la actividad portuaria podría conllevar graves consecuencias para la industria comarcal.

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Por el momento no ha habido avances entre trabajadores y patronal para negociar una salida a esta situación.