Una restauración con alma docente: así renace el anda de la iglesia de San Antonio de Padua de Avilés tras 15 años de trabajo

Más de 30 alumnos de la Escuela Superior de Arte de Asturias han participado en la restauración del anda perteneciente a la parroquia de San Antonio de Padua de Avilés, la de los Padres. En total, han sido "15 años los que hemos tardado en restaurar la pieza al completo, que se ha hecho en dos fases", cuenta la profesora encargada de la pieza, Alma Barberena, "aunque no se suele tardar tanto, en este caso se dio así porque se destinó a un uso didáctico", apunta.

El paso destaca por su gran valor para la parroquia, pues es uno de los pocos elementos, junto a la imagen de San Antonio de Padua, que se salvó de la Guerra Civil y del incendio de los años 60, en el que se quemó una caldera. "Data del año 1931 o 1932 y se adquirió en conmemoración del séptimo centenario de la canonización del Santo", explica Barberena. Parte de su importancia también se debe a su material, que "aunque esté realizado con plata, verdaderamente no es así, se trata de alpaca plateada". Además, forma parte de un Bien de Interés Cultural. Y es que "con respecto a conservación tiene su interés, la alpaca plateada no es común en orfebrería tradicional, suele ser el oro, la plata, el bronce y el cobre", advierte la restauradora. El objetivo es devolverle su uso procesional. Sin embargo, "este año no da tiempo a organizarlo, pero estamos trabajando en ello", apunta Agustín Albuerne, de la Fraternidad de Francisco.

Los alumnos Miguel Forcello y María Faneu. / Irma Collín / LNE

La pieza "fue hallada en una buhardilla húmeda, lo que provocó un importante deterioro, pues se puso verde, que es la corrosión del cobre (parte de la aleación de la alpaca)", comenta Barberena. Durante el proceso de restauración se decidió "conservar el original hasta donde consideramos con nuestro propio criterio. En este caso, como era de uso, se decidió devolverle su imagen lo más próxima a la original, añadiendo las partes que faltaban", añade. Hay partes que tuvieron que reproducirse con moldes de silicona, mientras que todo el cuerpo de madera se tuvo que sustituir porque estaba en muy mal estado.

El proyecto tuvo un importante componente científico y didáctico. Se siguieron las últimas investigaciones a la par que los estudiantes participaban activamente: "De esta forma, los alumnos aprenden a hacer pequeñas investigaciones para resolver sus propias dudas, en este caso sobre cobre y plata, y respaldándose en análisis realizados en el propio centro y en los servicios científicos de la Universidad de Oviedo", detalla la profesora.

Aunque el alumnado de la Escuela Superior de Arte de Asturias ha podido participar en este proyecto, Alma Barberena defiende que "las obras se manden a los restauradores profesionales, eso es lo ideal". Sin embargo, cuenta que en ocasiones "no es posible debido a que económicamente no hay capacidad". Además, destaca que "nosotros lo hacemos más lentamente porque empezamos cada año de cero, hay que dar alrededor de un mes de teoría y ya después comenzamos con la probeta".

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Una imagen del estado de la pieza antes de la restauración. / Irma Collín / LNE

Asimismo, recuerda la importancia del mantenimiento: "En cuanto se vea un pequeño deterioro, hay que avisar al restaurador, no esperar a que una pieza esté corroída por completo. En cuanto se empiece a limpiar con productos, comenzará su deterioro de nuevo", explica en referencia del anda. Tras 15 años trabajando en él, ya solo queda que lo vayan a recoger y que recupere su uso procesional original.