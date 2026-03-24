Rodríguez Vega, presidente del Puerto de Avilés, pide el fin de la huelga a los estibadores: "Lo razonable sería centrar los esfuerzos en asegurar la subrogación"

"Lo razonable es centrar los esfuerzos en asegurar la subrogación". Tal y como pedían los estibadores, el presidente del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, se reunió este martes con el comité de huelga de los trabajadores para valorar su situación y la liquidación del Centro Portuario de Empleo (CPE), la "bolsa de trabajo" que utilizaban las consignatarias para contratar personal, actualmente en fase de disolución. Tras el encuentro, Rodríguez Vega explicó que pidió a los estibadores el fin de los paros y apostó por la integración de la plantilla en las consignatarias.

Ya iniciado el proceso de liquidación del CPE, Rodríguez Vega trasladó a los estibadores que “nos encontramos en una fase en la que lo más razonable sería centrar los esfuerzos en que la subrogación asegurada por parte de las empresas a toda la plantilla se produzca con todos los derechos, garantías y con la máxima seguridad para los trabajadores. Hay que ser conscientes de que las empresas están decididas a cerrar el Centro Portuario de Empleo y la mejor opción es que todos los trabajadores soliciten la subrogación -que ya ha sido tramitada por el 30% de la plantilla- y, así, asegurar el empleo”.

En el encuentro con los estibadores, el segundo desde que comenzasen las jornadas de paros, el 16 de febrero, estuvieron presentes el director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero García, y el jefe del Área de Operaciones, Manuel Echeverría Suárez.

Inicio de la disolución

La Asociación Patronal de Empresa Estibadoras de Asturias anunció este lunes el inicio de la tramitación para liquidar el CPE. En la misma línea que Rodríguez Vega, los empresarios señalaron que la subrogación de los trabajadores se hará manteniendo idénticas condiciones laborales de las que mantienen actualmente y alertaron también de que continuar con la huelga puede suponer una pérdida de clientes para el Puerto de Avilés.

La reacción de los estibadores

Por su parte, los estibadores reaccionaron a estas manifestaciones denunciando que las subrogaciones se están haciendo "a dedo" y que la disolución fue impulsada por Algeposa y Alvargonzález, "no por las cinco empresas que forman el CPE". Sobre los paros, insistieron que finalizarían cuando las empresas se sentasen a negociar con los trabajadores.