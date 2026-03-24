La segunda fase de la ESAPA avanza: las obras de cimentación están en la recta final y la construcción en altura llegará en primavera

La construcción de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) avanza a buen ritmo. La adjudicataria de los trabajos está en la fase final de los trabajos de cimentación del edificio y todo apunta a que la construcción en altura de las nuevas infraestructuras comenzarán a aflorar durante la próxima primavera, sin fecha concreta para ello. Así lo han expresado responsables de la ESAPA, que afrontan con ilusión estos trabajos para así poder unificar los estudios de Diseño, Restauración y Conservación en el mismo campus, en la sede de la calle Estibadores, situada en el polígono de la ría.

La firma que ejecuta las obras está actualmente desarrollando las labores de lo que denominan el hormigón de limpieza, es decir, la primera capa antes de proceder al otro hormigonado y encofrado. La adjudicataria desarrolla estos días la fase previa a la cimentación propiamente dicha de los nuevos inmuebles.

Según el proyecto, el futuro centro contará con tres bloques, tres partes diferenciadas a la par que unidas. La parte izquierda será de planta baja y albergará los talleres y dispondrá de un espacio de coworking con tabiques acústicos movibles que permitirán habilitar hasta cuatro zonas diferenciadas y adaptadas a las necesidades de cada momento. La zona central de la segunda fase tendrá dos pisos en altura que albergarán aulas y espacios diversos y la derecha, de otras dos plantas, que servirán para ubicar la sala de exposiciones y el salón de actos, que está previsto para el piso superior.

Las obras de la segunda fase comenzaron el pasado 17 de noviembre de 2025 tras años de espera. Los primeros trabajos se centraron en el levantamiento del aparcamiento situado frente al edificio de Restauración y Conservación, que es el espacio donde la adjudicataria actúa para construir los nuevos bloques que no solo estarán conectados entre sí, sino que también estarán unidos a la actual sede de la calle Estibadores. La actuación proyectada ocupará una superficie construida de casi 3.000 metros cuadrados.

También habrá una intervención de adecuación en una parte del edificio existente, que no afectará al desarrollo de la actividad lectiva ya que se prevé ejecutar en períodos vacacionales. El plazo de ejecución es de 20 meses, es decir, prevé finalizar en 2027.

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Una vez que los trabajos estén finalizados, el alumnado y profesorado de Diseño abandonará la sede del Palacio de Camposagrado, situada en pleno casco histórico. Ese emblemático edificio situado en la plaza homónima pasará a ser la sede de los primeros estudios universitarios de la ciudad, de la mano del centro privado Universidad de Nebrija, que impartirá allí estudios de Enfermería.