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La xarda se dispara y deja de ser un pescado barato en las pescaderías de Asturias: ya roza el precio de la merluza

La Rula de Avilés cierra febrero con algo más de dos millones de facturación

Una descarga de xarda en el muelle pesquero de Avilés, en una imagen de archivo.

Una descarga de xarda en el muelle pesquero de Avilés, en una imagen de archivo. / LNE

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La xarda vive uno de sus momentos más bajos: a las trabas europeas -la flota asturiana tiene a su disposición algo menos de 500 toneladas para esta campaña, muy por debajo de 2025- se suma la escasez de este pescado que es por lo que, a su vez, se limitan las capturas. Esto se traduce en que este pescado brille por su ausencia en los mostradores de las pescaderías: el sector, que hace ya semanas definía la caída de la cuota como un “cierre camuflado” de la pesquería, consideraba entonces “inviable” salir a faenar.  Así que lo poco que llega a las rulas se vende en primera subasta a precio de oro, ley de oferta y demanda: el pasado febrero, con una madrugadora costera, se vendieron 2.380 kilos en Avilés, principal plaza pesquera del Principado.

El precio medio fue de 4,88 euros por kilo, casi similar al registrado por la merluza, que, en febrero, en la rula avilesina, se vendió a 5,88 el kilo. Si se compra el precio de la caballa con el registrado en febrero de 2006, entonces con bonanza en las capturas, la diferencia es abismal: entonces apenas alcanzaba los 0,56 euros por kilo, pero se movían grandes volúmenes de capturas. Sin embargo, la tendencia ha sido claramente ascendente: en 2025 ya se pagaba a 3,11 euros, y en febrero de 2026 ha llegado a los 4,88 euros por kilo.

De la xarda dependen unos 700 marineros que cada año participan solo en Asturias en la campaña de la xarda -estacional- a bordo de 170 de los 254 barcos que forman el censo regional

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Datos mensuales

En total, en febrero, se vendieron 428.014 kilos de pescado que generaron una facturación de algo más de dos millones de euros. En enero la actividad fue similar: 405.260 kilos de pescado vendido por 2,3 millones. Las cifras, pese a la debacle de la xarda, son similares a las registradas en el comienzo de 2025. Esto es gracias al repunte de algunas especies como la bacaladilla, con 99.981 kilos vendidos el mes pasado o la merluza, que ha supuesto casi el sesenta por ciento del total desembarcado en Avilés.

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