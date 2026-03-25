Artime, gerente del área I (Avilés y Jarrio): “Confío en que, con la fusión, podamos mejorar la salud de nuestra población y distribuir de forma más ordenada los recursos que tenemos”

Avilés ha debutado esta mañana como cabecera de una gran área sanitaria, ahora la I, que suma algo más de 184.000 cartillas sanitarias con las de Jarrio. El estreno suma nueva gerente, la luanquina Asunción Artime García, que releva a Miguel Rodríguez, que, a su vez, se va a liderar el área central, con Oviedo y el HUCA como estandarte. Artime, abogada, lleva toda su vida laboral ligada a la administración sanitaria, los últimos tres años como directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés. Como gerente ya se ha puesto a trabajar. “Estos primeros días voy a iniciar un proceso acelerado para conocer los más de cincuenta dispositivos de la nueva área de salud, conocer a los alcaldes y conocer la realidad de cada municipio. Luego comenzaré a trabajar con profesionales, municipios y asociaciones para desarrollar las líneas estratégicas de la consejería y mejorar la salud de la población”, dijo tras posar en una foto de familia con su equipo y también el saliente.

La gerente entrante

Artime dijo sentirse “muy arropada”. Con ella: Walter Roberto Ferrero Ohse, de Atención Sanitaria y Evaluación, Liliana Meana Sánchez, de Atención Hospitalaria; Verónica Rodríguez, Atención Primaria; Aránzazu Muñoz Mancisidor, Cuidados y Coordinación Sociosanitaria; Pedro Jesús Jiménez Ramíres, de Atención sanitaria y coordinación territorial en Jarrio; Encarnación Martínez Mondéjar, de Salud Pública y Daniel Hernández Menéndez, en el departamento Económico y de Profesionales. La nueva gerente del área pretende reforzar los recursos humanos, trabajar en red y seguir las líneas marcadas por la consejería de Salud. “Confío en que, con la fusión, podamos mejorar la salud de nuestra población y podamos distribuir de forma más ordenada los recursos que tenemos. Confío en la fusión”, señaló.

La saliente

Miguel Rodríguez a su vez calificó de “emotiva” la jornada de despedida del área avilesina, donde ha liderado la gerencia durante los últimos dos años y medio. Le espera Oviedo. “El San Agustín ha sido mi casa y afronto la nueva etapa con ilusión, con ganas y con muchos retos por delante”, dijo, y apuntó: “me voy orgulloso del equipo que formamos y de la relación que hemos formado con los jefes del hospital, que ha sido estupenda. Hemos hecho muchas cosas que se están empezando ahora a ver, como la cirugía ambulatoria, y otras que dejamos en camino. Solo siento no haber podido poner en marcha la nueva Farmacia, pero está ahí en cartera, y espero que la nueva gerente acabe de concretar esa sala blanca”.

El gerente del Sespa

En el debuto de Avilés con área I y en la presentación oficial de Asunción Artime como gerente estuvo también Aquilino Alonso, gerente del Sespa, que agradeció su trabajo al equipo saliente y dio la enhorabuena al nuevo. De la reorganización del mapa sanitario asturiano dijo: “Todos los centros como de Primaria como hospitalaria permanecerán abiertos. Los ciudadanos no notarán nada, simplemente mejorarán los flujos y, al tener tres gerencias, será todo más cómodo. Pero el ciudadano no va a percibir ningún cambio. Simplemente se darán cuenta de mejoras en el funcionamiento, tramitación o reducción de la burocracia”, precisó. Señaló asimismo que el proyecto de fusión de áreas pasa por ampliar servicios tanto en Avilés como en Jarrio.