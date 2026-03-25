Avilés acoge el décimo encuentro de clarinetistas

El Conservatorio de Avilés acoge este viernes, a las 19.00 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura, el décimo encuentro de clarinetistas dentro del proyecto educativo “Creando Sinergia” (CRESI), que este año cumple su décimo aniversario.

El CRESI nació como evolución de los encuentros organizados por los conservatorios Superior y Profesional de Oviedo y se ha extendido al resto de los centros educativos del Principado de Asturias, consolidándose como una de las iniciativas musicales más destacadas de la región. Según responsables del Conservatorio Julián Orbón, la convivencia entre alumnos de distintos niveles fomenta la creatividad, la capacidad interpretativa y la flexibilidad, cualidades esenciales en la formación musical profesional, al mismo tiempo que refuerza las competencias académicas básicas de los distintos planes de estudio.

Este proyecto cuenta con la participación de conservatorios asturianos, pero también se han sumado profesores y alumnos de otras ciudades, como Santander, Salamanca, Torrelavega, La Bañeza, Benavente, Astorga y La Robla, lo que convierte cada encuentro en un espacio de intercambio cultural y musical único.

Cada edición de Creando Sinergia lleva un título propio; la de este año se llama “Algo muy nuestro”. El programa combina una parte musical arreglada para orquesta de clarinetes por Xuacu Llaneza con un estreno especial: una obra encargada a Rodrigo Bengoa Saiz, que se interpretará por primera vez durante el concierto.

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Con esta iniciativa, el Conservatorio de Avilés refuerza su compromiso con la formación integral de jóvenes músicos y la difusión de la música de cámara en Asturias y más allá. La cita de este viernes se presenta como un encuentro imprescindible para los amantes del clarinete y la música clásica, consolidando a CRESI como un proyecto educativo y cultural de referencia.