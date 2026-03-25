El Ayuntamiento de Avilés "escanea" las calles en busca de baches: solo el 12% de las calzadas requieren una reparación urgente

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene datos del rastreo de baches del concejo. El análisis ejecutado por la empresa Sotavia Technologies revela que el 88% de los daños que padecen las calzadas del concejo son leves, mientras que el 12% requiere intervenciones prioritarias. Entre las zonas con mayor número de desperfectos destacan las vías de acceso al casco urbano, como la calle Gutiérrez Herrero, la calle Marqués de Suances o la carretera AS-237, en el tramo comprendido entre Buenavista y La Cruz de Illas. Con el objetivo de abordar las reparaciones, el Ayuntamiento incrementará en un 27% el presupuesto destinado al asfaltado, pasando de 403.400 a 556.600 euros.

Durante el pasado mes de diciembre, un vehículo dotado con cámaras convencionales y de luz infrarroja obtuvo imágenes tridimensionales del asfalto de la mitad sur del municipio, recorriéndolo en horario nocturno para evitar generar problemas de tráfico. Una vez capturados los datos de las diferentes ubicaciones, la empresa realizó un procesamiento automático de los mismos que facilitó al Consistorio para su análisis pormenorizado. La minuciosidad de la información recogida -que además de las imágenes incluye más datos de cada desperfecto como su ubicación, dimensiones y severidad- permitirá al personal municipal anticiparse y prever las obras necesarias en cada caso, planificando las oportunas actuaciones de mantenimiento ordinario y evitando llegar al punto de necesitar inversiones mayores.

Toda la información recopilada pasará, además, a ser integrada automáticamente en el Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal, herramienta digital que permite georeferenciar diferentes ítems presentes en la vía pública, como por ejemplo elementos de mobiliario urbano, arbolado, etc. Esto, explican desde el Consistorio, facilitará el seguimiento de cada de las acciones correctivas que se realicen y de su evolución.

Los desperfectos registrados han sido divididos en diferentes tipos por parte del Consistorio, lo que determinará las acciones a realizar en ellos. Dada la minuciosidad de las herramientas de medición empleadas, en la mayor parte de los casos (88%) se han catalogado como leves imperfecciones que en la actualidad no tienen una incidencia directa en la seguridad y uso de la vía, aunque fuentes municipales aseguran que se planificará un seguimiento de las mismas para evitar que alcancen un mayor deterioro. En el resto de los casos (12%) sí son necesarias actuaciones que se abordarán de manera prioritaria en cuanto comience la ejecución del nuevo contrato de mantenimiento de vías urbanas. Precisamente, para hacer frente a estas reparaciones prioritarias resultantes del diagnóstico digital, este contrato ha sido dotado con un presupuesto anual un 27% superior (556.600 frente a 403.400 euros) en el capítulo destinado a la reparación de asfaltados. Su licitación se producirá próximamente.

Algunas de las vías en las que más desperfectos se han detectado se ubican en las entradas y salidas del casco urbano, como la calle Gutiérrez Herrero (con un proyecto de mejora actualmente en redacción por parte de la Consejería de Fomento del Principado de Asturias), la calle Marqués de Suances o la carretera AS-237, entre Buenavista y La Cruz de Illas. Este diagnóstico ha sido realizado como un proyecto piloto sobre las zonas del municipio donde constaba una mayor necesidad de actuaciones de reparación de asfaltado, en consonancia con los fundamentos del Plan de Barrios Municipal. Los resultados obtenidos facilitan y contribuyen a la planificación de actuaciones de mejora de pavimento, lo que supone una mejora notable para la ciudadanía. Por ello, tras comprobar su utilidad, se valorará ampliarlo a otras zonas de Avilés.

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Este trabajo forma parte de los servicios tecnológicos contratados recientemente por el Ayuntamiento para mejorar el mantenimiento de espacios y edificios, y está directamente relacionado con la creación de la plataforma digital que permite registrar en el SIG municipal las labores de mantenimiento de las vías públicas, del mobiliario urbano y de los edificios de titularidad municipal, así como con los dispositivos móviles que permiten al personal municipal el registro de la información in situ. La inversión en conjunto asciende a 44.524 euros.