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La escasez de capturas dispara el precio de la xarda en las pescaderías de Avilés: "La pagábamos a 2 euros y ahora a 4,50"

Los vendedores fían a un incremento en la pesca la bajada en la cotización y dan casi por perdida la costera: "Es probable el pez que ya esté en otras latitudes"

Antonio Pérez, de Pescadería Vicene

Antonio Pérez, de Pescadería Vicene / Mara Villamuza / LNE

Marta Ortiz

"Hace 15 días lo empezamos a notar, el precio de la xarda en la rula de Avilés está al triple de lo habitual", explica el pescadero de Casapesca Samuel Guillem. "El año pasado pagábamos menos de 2 euros por el kilo de este pescado, ahora está a 4,50 euros: la diferencia es abismal. Es una situación que no sabemos si será temporal pero que pinta muy mal. A las alturas que estamos de costera y que estemos así, es mala señal", abunda el profesional desde su puesto de la plaza de abastos de Avilés, en un testimonio que refrenda la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA, de que la cotización de la caballa en la rula de Avilés había sufrido un pico en las últimas semanas.

El encarecimiento de este pez no solo preocupa a los profesionales del sector. También empieza a hacer mella en los consumidores, que ahora se lo piensan dos veces antes de encargar xarda, debido a su precio. "Al estar tan cara, no la compran. La gente está optando más por el bocarte, que tiene un precio más asequible", puntualiza Guillem, que achaca la subida de los precios a la escasez de capturas: "Otros años tenemos de mano muchísimas toneladas de xarda, este año escasea".

Avilés. Reportaje Xarda. Pescderías

José Antonio Rojas, de pescados Juanín, junto a las xardas. / Mara Villamuza / LNE

Juan Manuel Ferrero, de la pescadería Juanín, destaca que "ahora hay merluza mucho más barata que la xarda", algo que no es para nada habitual. "Los precios dependen directamente de la demanda, de la cantidad que se pesque y el tamaño", detalla: "Nosotros tenemos una xarda muy grande y, por eso, es bastante elevado". Se trata de un pez transeúnte, que se va moviendo, por lo que "puede que mañana mismo aparezca", cortando así la escasez. "Pero quien tenga la bola de cristal y lo sepa, que lo diga ya", bromea el pescadero del mercado avilesino.

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"Cuando sube el precio es porque no hay género", apunta Antonio Pérez, de Pescados Vicente. En su establecimiento venden el kilo de xarda a 9,80 euros, un precio aproximado al de la merluza. Aunque este pescado esté a un precio disparado, "el bocarte está en temporada, al igual que las parrochas del Cantábrico. Sigue habiendo gran variedad de pescados que están a buen precio". Es verdad que "la xarda siempre ha sido un pescado muy económico, pero con la escasez y las cuotas, el precio de antes no se puede mantener", ahonda el profesional, que augura un mal final de costera: "Ya se debe estar moviendo a otras latitudes. Esta campaña ya está dada y la situación no creo que cambie. Esperemos que la que viene sea mejor".

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