Hablan los vecinos del edificio incendiado en Avilés tras regresar a sus hogares: "Quedarnos a dormir puede ser incluso tóxico"

"Llegamos este martes, pues el Ayuntamiento nos ha permitido volver a nuestros hogares, pero la realidad es que no está habitable". Los vecinos del número 25 de la avenida Fernández Balsera de Avilés sufrieron un grave incendio el 5 de marzo. Desde entonces han vivido un desalojo que se prolongó hasta este martes, cuando el Ayuntamiento les notificó que podían regresar a sus domicilios. Si bien, la situación que se encontraron al llegar este miércoles era "muy complicada": "Las condiciones del portal y de muchas de nuestras casas sigue siendo mala; quedarnos a dormir puede ser tóxico".

"En cuanto se nos permitió, decidimos acercarnos a casa para ver cómo ha quedado todo tras el siniestro", algo que "en realidad pudimos haber hecho perfectamente antes, porque los suministros de agua y gas nunca se cortaron y desde el día siguiente al incendio nos instalaron un generador de electricidad provisional para poder hacer uso de él de forma suficiente y segura", apunta José María Fernández, uno de los vecinos que han pasado 20 días en el "exilio" forzoso, pese a que, a su juicio, el precinto de las viviendas fue innecesario. "Podríamos haber venido el mismo fin de semana del incendio para poder empezar a trabajar en nuestros pisos y, así, volver cuanto antes", sostiene.

Una mujer limpia la ventana del portal. / Mara Villamuza / LNE

Durante la mañana del miércoles, algunos de los vecinos contrataron servicios de limpieza para empezar a adecentar sus casas. Sin embargo, por mucho que limpiaban, "el olor a quemado no se va, podemos estar unas horas, pero quedarnos a dormir puede ser incluso tóxico", detalla el vecino. Algunas de las familias se alojaron durante 20 días en el hotel 40 nudos de Avilés "adelantando el dinero del seguro".

Policarpo González en el portal de la avenida Fernández Balsera. / Mara Villamuza / LNE

Los vecinos se sienten "muy decepcionados con la gestión del Ayuntamiento". "Desde la reunión que tuvimos con la alcaldía, no se volvieron a preocupar por nosotros", asegura Fernández, que sostiene que los vecinos mandaron al Consistorio documentación con las necesidades de cada vecino, tal y como les habían pedido, "pero ellos nos respondían diciendo que no tenían constancia de que hubieran llegado. Nunca nos trataron como afectados". Además, Fernández critica un agravio comparativo entre los residentes y los locales del inmueble. "A nosotros no nos permitían volver a nuestros hogares, pero la actividad comercial de los bajos aledaños nunca cesó durante estos días", critica, en lo que entiende como una gestión "incongruente, sin sentido, con muchos errores y retrasos injustificados".

Policarpo González, vecino del primero, pudo contratar junto a su mujer una empresa de limpieza para tratar de dejar su casa como antes del fuego. "Nosotros nos lo podemos permitir, pero otras familias tendrán que esperar a otro momento para quitar todo el rastro que el incendio dejó en sus casas", expresa. Él se quedó durante este mes en el hotel La Serrana, "aunque ya lo hemos dejado con la esperanza de volver a dormir en nuestras camas".

Pese a que se haya permitido el regreso de los vecinos a la comunidad, la imagen en el edificio impresiona. Las puertas de algunas de las viviendas están quemadas, el ascensor sigue sin funcionar y el portal está repleto de andamios que "dan mucha sensación de inseguridad cada vez que pasamos por allí", expresa González. Sin embargo, ese miedo que pueden sentir queda en segundo plano "con las ganas que tenemos de volver a nuestras casas", pues por esa razón "estamos muy acelerados y queremos acabar con esta situación cuanto antes", finaliza Policarpo González, tras poner lo que parece un punto y final al destierro forzado por el incendio del pasado 5 de marzo.