Izquierda Unida critica la falta de gestión cultural en Castrillón a un año de finalizar el mandato
"Dese que se cerró el Valey la actividad cultural ha retrocedido a modelos propios de etapas pasadas", señalan desde la oposición
N. Menéndez
"La programación cultural de Castrillón ha pasado de una oferta estructurada y ambiciosa a una dinámica irregular, basada en actividades puntuales y de pequeño formato", critica Izquierda Unida. El partido líder de la oposición de Castrillón recuerda que "el próximo 1 de abril se cumplen dos años desde el cierre al público del Valey Centro Cultural, una infraestructura que marcó un antes y un después en la vida cultural del concejo". "Durante este tiempo, el concejo ha visto cómo su actividad cultural retrocedía a modelos propios de etapas pasadas, con programaciones dispersas en locales municipales y espacios alternativos, limitadas a propuestas de pequeño formato, claramente insuficientes que no alcanzan a cubrir una mínima demanda cultural", señalan.
"La apertura del Valey supuso en su momento un auténtico punto de inflexión: permitió acoger grandes producciones teatrales, conciertos con mayores necesidades técnicas, exposiciones artísticas y generar espacios para la creación, el encuentro y la innovación cultural. Gracias a ello, Castrillón logró situarse como un referente dentro del panorama cultural asturiano", apuntan desde IU, que lamentan que "el actual gobierno municipal del Partido Popular ha sido incapaz de abordar las mejoras necesarias en el edificio". "A un año de finalizar el mandato, no existe ninguna previsión clara que permita vislumbrar su reapertura, lo que evidencia una preocupante falta de gestión y de voluntad política", subrayan.
El partido liderado por Yasmina Triguero asegura que "la programación cultural ha pasado de una oferta estructurada y ambiciosa a una dinámica irregular, basada en actividades puntuales y de pequeño formato". "Si bien algunas iniciativas merecen ser valoradas positivamente, como la recuperación de Tejiendo Palabras, la representación de La Cabra de Pelayo Rocal, la colaboración de la Consejería a través de Cultura en Red o la propuesta de Castrillón en Escena; el conjunto sigue siendo claramente insuficiente", afirman desde IU. "La realidad es que el concejo sufre una carencia total de exposiciones artísticas, un nulo impulso a la creación cultural y la desaparición de la programación de cine de autor. Asimismo, se ha perdido la participación en circuitos como Platea, que garantizaban espectáculos de alta calidad", sentencian.
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