PSOE e IU cargan contra el presupuesto de Castrillón: de "desaprovechar el mejor contexto de la historia" a "proyecto fake"

“El Ayuntamiento está desaprovechando el mejor contexto económico de la historia del concejo”, lamenta Izquierda Unida de Castrillón al respecto de los presupuestos en el concejo. El PP aprobará, si no ocurre ningún imprevisto, sus cuentas para este ejercicio el próximo martes, tras haber alcanzado un acuerdo con Vox que le otorga la mayoría plenaria. Mientras que el partido liderado por Yasmina Triguero, IU, pone el foco en la escasa ejecución del pasado presupuesto, el PSOE califica la propuesta como “fake”. “El PP engaña a los vecinos”, señala Iván López, portavoz socialista.

“La liquidación del ejercicio 2025 evidencia de forma incontestable la incapacidad del gobierno del PP para gestionar el Ayuntamiento”, critica Triguero, que recuerda que “con unos ingresos récord superiores a los 32 millones de euros, el gobierno municipal apenas ha ejecutado 25 millones en gasto, situando la ejecución en mínimos históricos”. “Se recauda más que nunca, pero se gestiona menos que nunca”, subraya la líder de Izquierda Unida, que pone el foco en las inversiones. “Especialmente grave es el desplome en la ejecución presupuestaria del año pasado, una cifra absolutamente ridícula, de 775.422 euros. Esto supone, en la práctica, la paralización total del concejo: proyectos sin ejecutar, infraestructuras sin mejorar y necesidades ciudadanas completamente desatendidas”, reseña.

Triguero cree que la liquidación del pasado ejercicio “desmonta otro de los grandes relatos del gobierno del PP, la bajada de impuestos”. “Han aumentado los ingresos por IBI, vehículos, tasas, precios públicos y transferencias, alcanzando cifras de récord. Se recauda más a los vecinos, pero ese esfuerzo no se traduce en mejores servicios ni en inversiones”, señala la portavoz de IU, que también critica “la falta de coherencia del gobierno” en cuanto al refuerzo de la plantilla municipal. “El gasto real en personal se queda muy por debajo de lo presupuestado, demostrando que no se han cubierto las necesidades estructurales del Ayuntamiento y que la falta de medios humanos sigue siendo una de las principales debilidades de la gestión municipal”, afirma.

“El presupuesto que presentan es casi un 10% menor que el del año anterior. Además, venden como inversión unas modificaciones de crédito que, realmente, son el reconocimiento de su incapacidad de gestión, porque son las partidas que no fueron capaces de ejecutar en 2023, 2024 y 2025”, comenta Iván López, que cree que las cuentas de Castrillón “prometen imposibles” para las asociaciones vecinales. “Cuando acaben el año culparán a terceros”, vaticina el socialista. “Están tres años para poner un marcador en el campo de fútbol de Ferrota y ahora “venden” inversiones millonarias cuando ya llevamos cuatro meses del año consumidos. No van a llegar ni al 10% de lo prometido, pero esto es para lo que da el PP”, indica.

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López asegura que “empeoramos en personal, no sabemos quién va a desarrollar las inversiones, bajamos en las ayudas a los que más lo necesitan y se habla de inversiones genéricas sin dar nombres de calles, parques ni colegios”. “Incluyen obras de saneamiento y abastecimiento, pero se olvidan de San Adriano, donde la venganza se hizo realidad”, remarca el socialista, que sentencia: “Estos presupuestos son propaganda pensando en las elecciones de dentro de un año”.