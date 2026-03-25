La Unión Europea aprueba una millonaria subvención para el nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés

La Unión Europea está dispuesta a financiar el horno-float que Saint-Gobain planea para Avilés. La multinacional francesa ha conseguido -este martes- buena parte de la financiación -en torno al 60%- para su infraestructura, y lo ha hecho a través de los “Innovation Fund” que concede la Comisión Europea. Ahora Saint-Gobain tiene que aceptarla y activar la construcción de la nueva instalación (la compañía llama a esta acción “reparación” del horno). La empresa, por otro lado, celebra la concesión de la subvención a fondo perdido y considera que “es importante” contar con el apoyo de la plantilla y sus representantes para dar “estabilidad a las relaciones laborales”, para lo que es necesario, entre otras cuestiones, acordar el convenio colectivo.

Este dinero millonario que llega a Saint-Gobain -entre 17 y 255 millones: la Unión Europea no singulariza de manera oficial la partida correspondiente a la infraestructura avilesina, que el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, cifró en un coste de 120 millones- recupera un proyecto que la empresa francesa había presentado a la Convocatoria de Tecnologías de Emisiones Netas Cero de 2024 (IF24) en el primer trimestre del pasado año 2025. Sucede que la Unión Europea valoró los candidatos después del verano pasado y en ese entonces el proyecto de Saint-Gobain quedó fuera.

Pero eso ha cambiado. Este martes, la Comisión Europea señaló que “seis proyectos más de la lista de reserva del IF24” han sido invitados a iniciar la preparación del acuerdo de subvención (GAP). En total, estos seis proyectos podrían repartirse hasta 491 millones de euros en subvenciones del Fondo de Innovación (‘Innovation Fund’), con un apoyo individual que oscila entre los 17 y los 255 millones de euros. O sea, casi quinientos millones de euros (de los casi 2.400 dispuestos en la convocatoria) habían quedado vacantes de septiembre ahora, y la Comisión Europea lo que hace es tirar de los que quedaron en la bolsa de candidatos rechazados.

El proyecto que presentó Saint-Gobain se llama Furhy, un horno híbrido (que se alimenta tanto de electricidad como de gas). La multinacional dice que su proyecto “multiplicará por diez la tasa de electrificación, manteniendo la calidad del vidrio” y dice también que “aumentará el consumo de electricidad a más del 75 % y el uso de vidrio reciclado del 30% al 50%, cumpliendo al mismo tiempo con los estándares de calidad de producto para los sectores automotriz y de la construcción”. El proyecto de la multinacional, señala la convocatoria, reducirá de manera “sustancial” las emisiones anuales, respondiendo a la creciente demanda de los clientes de la UE de productos de vidrio con bajas emisiones de carbono y apoyando iniciativas europeas de sostenibilidad más amplias.

Proyecto Furhy

El dinero que la Comisión Europea ha habilitado es para lo que, en la multinacional llaman “horno Furhy” (Hybrid Furnace). Según ha podido saber este periódico, el proyecto, en un principio, será de mayor tamaño y capacidad que el actual. La fusión de las materias primas se realizará mayoritariamente mediante electricidad con garantía de origen renovable, quedando el gas natural como apoyo en determinadas fases del proceso o en situaciones de emergencia. Esta modificación permitirá reducir el consumo energético total en torno a un 20% y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 79.000 toneladas anuales. La dificultad principal en este punto está en la capacidad de generar energía del Principado de Asturias, principalmente, en la zona central de la región (lo que se llama anillo energético).

Saint-Gobain y AGC -multinacional japonesa competencia de la francesa- están probando al alimón en la localidad checa de Barevka, cerca de la frontera con Austria. El 12 de febrero de 2025 las dos multinacionales inauguraron oficialmente la línea de producción Volta.

Volta se puso en marcha como un proyecto piloto para reducir las emisiones de CO₂ y apoyar la transición a una producción de vidrio plano sostenible. AGC y Saint-Gobain consiguieron el apoyo financiero del “Innovation Fund” de la Unión Europea.

Los proyectos de este año pasado que finalmente ha seleccionado la Comisión Europea son de 17 países y de 17 sectores industriales diferentes. “Estos proyectos ofrecen una amplia gama de soluciones, incluyendo refinerías, cemento y cal, manufactura y energías renovables como la solar o la eólica, así como transporte marítimo, aéreo y por carretera (movilidad con cero emisiones netas). Una vez en funcionamiento, se prevé que los proyectos eviten alrededor de 210 millones de toneladas de emisiones de CO₂ durante los primeros diez años”, dice la Comisión en una nota oficial.

La Unión Europea ha rescatado, aparte del proyecto de Avilés, planes industriales en Bélgica (sector químico), Francia (transporte), Suecia y Estonia (fabricación de productos de alto consumo energético) y Portugal (fabricación de productos renovables).

PERTE

Se da la circunstancia de que Saint-Gobain ha presentado este pasado mes de febrero su proyecto de nuevo horno (en aquel momento sabía que le habían rechazado en la convocatoria IF24) a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

La diferencia entre uno y otro fondos es que los “Innovation” llegan a financiar hasta el 60% del total del plan industrial, mientras que los PERTE no llegan a la mitad. Los primeros salen directamente de la Comisión Europea mientras que estos llegan desde el Gobierno de España (aunque el dinero tenga el mismo origen: Bruselas).

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Saint-Gobain había constituido una comisión interna en Avilés para diseñar el nuevo horno-float. Esa comisión estuvo trabajando en 2024. El proyecto que concluyeron fue el que se presentó finalmente a los “Innovation Fund”, que promueve la Comisión Europea para “descarbonizar la industria europea y apoyar la transición hacia la neutralidad climática”.