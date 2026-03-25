El singular regalo de Malena Alterio y Carmen Ruiz a Broncano salió de este curiosa tienda de Avilés

"Eso lo tienes que cuidar, eh, porque es algo muy especial, de todo el equipo". Lo decía Malena Alterio en el episodio del martes de "La Revuelta", el programa de TVE conducido por David Broncano, mientras, como suele ser habitual, la invitada hacía entrega al presentador de un regalo. "Hay una tienda muy bonita en Avilés, que tiene antigüedades, y te fuimos a buscar ese diario", apostillaba la también actriz Carmen Ruiz, mientras el presentador se quedaba boquiabierto al abrir las páginas de un singular cuaderno que había sido usado por alguno de sus anteriores dueños: "Tiene una letra muy bonita. Esto será del año 50 o así", refrendaba el jiennense.

Alterio y Ruiz son protagonistas de "La vida extraordinaria", la obra teatral que fueron a promocionar a "La Revuelta", y que se pudo ver por primera vez en el teatro Palacio Valdés el pasado 21 de marzo. Fue en esa visita a la ciudad en la que las actrices se hicieron este singular cuaderno en la tienda Mano de Santo, en la esquina de Llano Ponte con Ruiz Gómez, la "tienda muy bonita" a la que hacía referencia Ruiz. "Yo trabajaba en Madrid, en cine, haciendo dirección de arte y vestuario, y conocía a Carmen de aquella época. Vino a hacerme una visita y, de paso, a buscar un regalo para el programa de Broncano", revela Mercedes Famos, la mitad de este llamativo comercio junto a su marido, Carlos del Arco, que fue quien precisamente atendió a la popular actriz aquel día.

Ruiz entró en el negocio buscando algo diferente, pero no sabía bien el qué. Y fue cuando apareció en un rincón el diario. "Buscaba algo que la llamase la atención y que tuviese algo que ver con la cultura... Y fue perfecto", revela Famos, de un obsequio que, además, tal y como explicaron las artistas en el programa, guarda estrecha relación con la función: "En la primera parte de la obra contamos elementos fundamentales de estas amigas, y en la segunda hay diarios íntimos de las protagonistas", apuntó Alterio.

Para sorpresa de Broncano, cuando abrió las páginas del diario vio que había cosas escritas con una elegante y cuidada caligrafía. "El dueño o dueña había reflejado qué libros se había leído de la Colección Austral. Es real", apuntó Ruiz en el programa, unos datos que Famos confirma. "No sabemos quién habría sido el dueño. Cuando estaba en Madrid compraba muchos artículos usados, muchos de ellos en lotes, y lo más probable es que este diario viniese con nosotros desde Madrid. Pero no lo sé a ciencia cierta", confiesa la comerciante.

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Pese a que las actrices no citaron el nombre de la tienda, Mano de Santo, Famos reconocía que en la noche del martes y este miércoles fueron muchos los amigos y conocidos que les contactaron porque reconocieron que la "tienda muy bonita con antigüedades" a la que hizo referencia Ruiz era la suya. "Hemos recibido muchos mensajes y estamos muy agradecidos de que, aunque no diesen el nombre, nos citasen. En Avilés quedan cada vez menos tiendas de curiosidades y es un gusto", asegura la vendedora, que se confiesa fan del programa de Broncano: "Solemos verlo, pero precisamente este capítulo, no. Tendremos que ponerlo en la web".