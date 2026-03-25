Las empresarias asturianas se unen en el Niemeyer para luchar contra el cáncer
El encuentro del 27 de marzo, promovido por la FEDA y la AECC, busca promover hábitos saludables en el ámbito laboral e intercambiar experiencias entre profesionales
M. O.
La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organiza el próximo viernes 27 de marzo la jornada "Empresa activa contra el cáncer" en Oskar Café, en el Centro Niemeyer de Avilés. Este encuentro, que será a las 9.30 horas, tiene como objetivo acercar al tejido empresarial asturiano el papel que pueden desempeñar las empresas en la prevención, sensibilización y acompañamiento frente al cáncer.
La jornada iniciará con una bienvenida institucional y una presentación de la Asociación Española Contra el Cáncer, centrada en sus servicios gratuitos y su labor de apoyo. Después se expondrá el programa "Empresa activa contra el cáncer", que promueve hábitos saludables en el ámbito laboral. El encuentro incluirá un turno de preguntas y finalizará con un desayuno networking desde las 11.00 horas para fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales.
La iniciativa pretende reflejar el compromiso conjunto por impulsar acciones que promuevan la concienciación, prevención y el apoyo a las personas afectadas, fomentando la implicación del tejido empresarial en la construcción de entornos más saludables y responsables.
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