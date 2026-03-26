Abuelos reviven su infancia en un emotivo homenaje de sus nietos en el colegio San Fernando de Avilés

"¿Cómo están ustedes?", preguntan dos maestras del San Fernando desde el escenario del salón de actos. "Bieeen", responden más de un centenar de abuelos desde las butacas. La respuesta era la esperada porque forma parte de la historia de la televisión española, sin embargo, para la mayoría quizá no era la adecuada. En realidad, estaban encantados, emocionados, henchidos de participar en un homenaje del colegio de sus nietos a los abuelos y abuelas. Los niños bailaban en el escenario y sus mayores aplaudían, reían y también se emocionaban. Y lo hacían por partida doble, porque sus nietos eran los artistas de la jornada y porque también revivieron con canciones la época en la que eran niños o adolescentes. "Es la música de mi infancia", sostiene Antonio Cañas, que en un minuto se le pasó por la cabeza aquellas tardes con su bici Orbea y jugando con un aro y un hierro, mientras los pequeños bailaban canciones de los "Payasos de la tele". José Manuel Fernández, abuelo de Mateo Fernández, también disfrutaba del homenaje del centro a los abuelos.

Carmen García es abuela de los hermanos Adán y Darío Bermejo, dos de los presentadores de la sesión. Rosa González, que es la tía abuela de los pequeños, le acompaña. Ninguna de las dos sabía lo que iba a pasar. "Nos dijeron que había una actuación para los abuelos, nada más", sostiene García antes de que todo comenzara. Así estaba la abuela de Deva Alawi, Isabel Alonso y la de Coral Argiz, Salud López. "Hay que venir siempre a ver a los nietos", comentan ambas. Valentín López es abuelo de Diego y Julia López Calvo. "Fui alumno ya con los Agustinos, mis hijos también y ahora mis nietos, estoy como en casa... los abuelos somos más necesarios que nunca. Ahora, con la vida que hay, el padre y la madre trabajando, ya me dirás", comenta López, orgulloso de ver a sus descendientes en el escenario. Y todo comienza.

Abuelos y abuelas asistentes al espectáculo de sus nietos en el San Fernando. / Mara Villamuza

Un grupo de pequeños entra al salón de actos por el pasillo central. Suena la banda sonora de la infancia de muchos de los abuelos allí presentes. Las melodías de Miliki, Fofó y Gabi, entre otros payasos, llenan de aplausos la sala. También de emoción. "Había una vez un circo", entonan los mayores entre aplausos tímidos y efusivos, y mientras muchos de ellos graban con el móvil las actuaciones de los pequeños. Son los abuelos del siglo XXI, los que se manejan con las nuevas tecnologías, se saben las canciones de la banda sonora de "Grease" y son capaces de viajar al pasado con la melodías que bailan sus nietos, porque ellos mismos lo vivieron cuando tenían su edad o alguna parecida.

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Actúan los alumnos de Primero y Segundo de Primaria. "La gallina Turuleca", "Hola don Pepito, hola don José", corean algunos abuelos, uno más marchosos que otros, porque cada uno lleva la alegría y la emoción a su manera. José Robles y Elvira Bada consideran que la figura de los abuelos es "imprescindible" y lo dicen llenos de orgullo, con el mismo amor con el que miman a sus nietas Paula y Lara del Campo. Y hubo más. Sonó "Tengo el corazón contento" e incluso un "Abuelatón", que es un reggaeton dedicado a los abuelos en una jornada en la que los pequeños expresaron todo su cariño a sus familiares y recordaron aquellos tiempos de infancia de los mayores en los que la televisión, quien la tuviera en su casa, era en blanco y negro.