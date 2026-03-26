Las asociaciones vecinales de Castrillón piden concreción en las obras a ejecutar con el próximo presupuesto

Las asociaciones vecinales de Castrillón, en líneas generales, reclaman concreción sobre los proyectos de inversiones incluidos en el próximo presupuesto, que cuenta ya con el acuerdo del PP y Vox para sacar adelante unas inversiones cifradas en nueve millones de euros. Algunas entidades valoran esa cifra total para todo el municipio, eso sí, no dudan en reclamar mejoras para sus respectivos núcleos de población del municipio.

El plan de asfaltados del proyecto de cuentas incluye una inversión de 700.000 euros para los núcleos urbanos de Raíces, Salinas y Piedras Blancas. La entidad vecinal Amigos de Salinas valora esa medida e indicó que varias calles en su parroquia requieren una inversión en ese sentido, "como también ocurre con la falta de mobiliario y necesidad de reparación de aceras" en algunas vías. Este colectivo celebra además los 450.000 euros que se destinarán para la ampliación del polideportivo, entre otras actuaciones. "Sería conveniente ampliar las partidas para las entidades vecinales, que llevamos tres años recibiendo la misma cuantía y el coste de la vida sube", señala Iván Díaz, presidente de Amigos de Salinas, que no duda en reclamar una solución ante el estacionamiento de caravanas en la calle Pablo Laloux en las zonas verdes, sobre todo, en verano.

Otros colectivos afirman que se han enterado de la propuesta de inversiones por el periódico y por lo que han leído, detallan, "no hay nada" para su entorno. Así lo explican, por ejemplo, en Coto Carcedo, donde reclaman al Ayuntamiento diversas actuaciones pendientes desde hace tres años. "Está pendiente la reforma del local, señalización, papeleras, alumbrado, la conexión del autobús con el concejo, la reordenación del tráfico para habilitar más plazas de aparcamiento... llevan tres años sin gastar nada aquí", apunta el presidente vecinal, José Martín Triviño.

Los vecinos de Arnao se limitan a decir que la "valoración de los presupuestos es mala" y, entre otras cuestiones, porque lo publicado en prensa "no dice nada" de este núcleo de población. En Pillarno, otro tanto de lo mismo. "Por lo que hemos visto solo nos puede tocar el plan de asfaltado de caminos", afirma Mónica Menéndez, que es la presidenta de la entidad vecinal de esta parroquia. El plan de asfaltado de caminos se llevará 1,6 millones de euros en las cuentas locales. "De todas maneras, ese plan llega con tres años de retraso, ya iba a ser ejecutado en el año 2023, con lo cual, para nosotros estos presupuestos deberían venir con carácter retroactivo, pues ni en 2023 ni en 2024 y ni 2025 llegó ninguna inversión municipal para nuestro pueblo", destaca Menéndez, que confía en que el próximo presupuesto marque el comienzo para "empezar a recuperar las inversiones" que se centran en labores de mantenimiento y mejora de agua y saneamiento.

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En Santa María del Mar, Yanira Villanueva, que es la presidenta vecinal, reclama "más atención para la zona rural". "Solo pedimos que se nos escuche a la zona rural, que está abandonada, y no pedimos tanto: arreglar caminos, puntos de luz, más contenedores y que estén limpios, paneles informativos, la red de saneamiento... lo que hagan lo harán el año que viene que hay elecciones", indicó Villanueva, que añadió que estas cuentas "no son lógicas".