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Atención, cortes de tráfico en Avilés: estas son las restricciones por el campeonato de duatlón del fin de semana

Participantes del campeonato de duatlón celebrado en Avilés en 2023.

Participantes del campeonato de duatlón celebrado en Avilés en 2023. / María Fuentes

B. Z. C.

Con motivo de la celebración del XIII campeonato de España de Duatlón que se celebrará los próximos días 28 y 29 de marzo de 2026, se realizarán cortes de tráfico en varias vías de circulación del municipio de Avilés, que afectarán también al municipio de Gozón.

Sábado 28 de marzo

Desde las 09.30 horas hasta las 20.15 horas del sábado día 28 quedará restringida la circulación de vehículos en las siguientes vías de circulación:

• AS-238 (carretera Avilés-Gozón) entre la avenida de Gijón y la AS-328 (carretera a Cabo de Peñas).

• AS-328 (carretera a Cabo de Peñas) entre AS-238 (carretera Avilés-Gozón) y la AS-329 (carretera a Faro de San Juan de Nieva).

• AS-329 (carretera a Faro de San Juan de Nieva) hasta su límite con Gozón.

• El acceso de la N-633 (arteria del puerto) hacía la AS-238 (carretera Avilés-Gozón) quedará cortado.

Los vehículos que circulen por la AS-238 procedentes de Gozón con dirección a Avilés serán desviados por avenida de la Siderurgia (PEA) en dirección la AS-19 (carretera Avilés-Gijón).

Domingo 29 de marzo

Desde las 09:30 horas hasta las 14:15 horas del domingo día 29 quedará restringida la circulación de vehículos en las siguientes vías de circulación:

• AS-238 (carretera Avilés-Gozón) entre la avenida de Gijón y la AS-328 (carretera a Cabo de Peñas).

• AS-328 (carretera a Cabo de Peñas) entre AS-238 (carretera Avilés-Gozón) y la AS-329 (carretera a Faro de San Juan de Nieva).

• AS-329 (carretera a Faro de San Juan de Nieva) hasta su límite con Gozón.

• El acceso de la N-633 (arteria del puerto) hacía la AS-238 (carretera Avilés-Gozón) quedará cortado.

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Los vehículos que circulen por la AS-238 procedentes de Gozón con dirección a Avilés serán desviados por avenida de la Siderurgia (P.E.P.A.) en dirección la AS-19 (carretera Avilés-Gijón).

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