¿En qué barrios de Avilés viven más ancianos solos? Este es el mapa de la soledad no deseada en el concejo

En Avilés viven 11.128 personas de 75 años o más. De ellos, 4.748, el 42,7%, viven solos. Y lo hacen, con mayor frecuencia, en La Carriona, La Luz y Llaranes. Esto es lo que refleja el mapa de la soledad elaborado por el Ayuntamiento, con el que la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable pretende efectuar un diagnóstico para detectar a aquellos mayores que viven aislados y plantear intervenciones que permitan dar solución a esta situación, así como promover iniciativas de envejecimiento activo.

Más datos de ese mapa de la soledad: las personas mayores de 65 años son un total 22.316, de las cuales un 37,3% viven solas (8.320 personas). En este caso, el barrio donde más personas viven solas es Versalles, seguido de La Carriona y Llaranes. Donde menos mayores hay es en la zona rural norte (Miranda, Heros y San Cristóbal), El Quirinal y La Magdalena.

Y uno muy curioso: el grupo de población mayor de 75 que vive sola y no tiene relación con ningún recurso del Ayuntamiento vive mayoritariamente en la zona de centro del municipio, en los barrios de Las Meanas y Sabugo, que son, precisamente, los mejor comunicados del concejo. Y en La Luz, La Magdalena y El Quirinal es donde más mayores de 75 que viven solos utilizan los recursos municipales.

La concejala de Mayores, Ana Suárez Guerra, explicó este martes en el Consejo Municipal de las Personas Mayores que una vez elaborado este trabajo estadístico, el objetivo es afinar más el diagnóstico cualitativo para ahondar en las causas de este reparto geográfico identificado y, con ello, plantear un orden de prioridad en las intervenciones que se lleven a cabo. Precisamente, para tratar de abordar esta problemática, el Ayuntamiento y el Servicio de Salud del Principado de Asturias firmaron un convenio la semana pasada, con la intención de "cruzar" información y tratar de identificar con la mayor premura posible estos casos de soledad no deseada.

Para paliar la soledad no deseada, el Ayuntamiento cuenta con el programa "Contamos contigo", a través del que se han detectado ya 192 casos de soledad no deseada, siendo 27 de ellos graves. Tras la primera intervención individualizada y proactiva con estas personas, tratando de fomentar su participación en actividades comunitarias de envejecimiento activo y saludable, continuaban en situación de aislamiento solamente 31 casos.

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Una imagen del consejo de mayores / A. A:

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Suárez avanzó también que en la actualidad se está trabajando intensamente en la redacción del plan funcional del centro, que se ajustará a la estrategia autonómica CuidAs en todas sus áreas. La configuración de este equipamiento se está definiendo conjuntamente con los servicios técnicos municipales para que los usos se ajusten correctamente a cada uno de los espacios, estudiando detenidamente tanto su acondicionamiento como el mobiliario con el que contarán.