Un club de voleibol de Avilés, obligado a pagar más de 20.000 euros por despedir a un entrenador denunciado por acosar sexualmente a una jugadora

Un club de voleibol avilesino tendrá que pagar más de 20.000 euros a un entrenador al que despidió por, presuntamente, acosar sexualmente a una jugadora. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de agosto. Fue entonces cuando la jugadora, mayor de edad en ese momento, tal y como explican desde el club, denunció ante la entidad que su entrenador le había enviado imágenes de carácter sexual a través de redes sociales. Ante esta situación, desde la entidad se tomó declaración a ambas partes, y "siguiendo los protocolos" de la entidad, decidieron apartar al entrenador del equipo.

Posteriormente, y siempre según relatan fuentes del club, la jugadora denunció los hechos ante la Guardia Civil, que dio traslado a la Fiscalía, que a tenor de las pruebas recabadas decidió abrir causa de oficio, pese a que el denunciado, también mayor de edad, manifestó, siempre según la versión de la entidad, que no hizo nada ilegal y que se trataba de conversaciones entre dos adultos. Toda esta situación acabó con el despido del entrenador, que denunció la ilegalidad del cese. Ahora, un juzgado de Avilés ha declarado el despido como nulo, teniendo que readmitirle en su puesto de trabajo; es decir, el club tendría la obligación de contratarle como entrenador de los tres equipos a los que entrenaba -en dos de ellos como primer entrenador y en otro como segundo-.

Ante este escenario, y plenamente convencidos de que no iban a permitir que este entrenador volviese a poner un pie en el club, la dirección de la entidad negoció con él un acuerdo para su salida, que tendrá un coste de unos 20.000 para la entidad, lo que supone, aproximadamente, un 10% de su presupuesto anual. Para tratar de compensar este desembolso, la directiva planteó en una asamblea general celebrada este jueves subir 10 euros -de 35 a 45 euros- las cuotas mensuales de los jugadores. La medida fue aprobada por amplia mayoría de los asistentes, con todos los votos a favor, salvo una abstención.

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"Tenía claro que no iba a permitir que ese entrenador pusiese un pie en el club. No sé si será inocente o no, eso tendrá que decidirlo ahora la vía penal, pero nosotros actuamos en base a los protocolos. A los nuestros y a los de la federación. Ante un caso así, lo que tenemos que hacer es proteger a la denunciante. Y eso es lo que hicimos", defiende el presidente del club.