Interior invertirá 17 millones de euros para nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Avilés y Pravia

El nuevo cuartel de Bustiello, en Avilés, ya tiene presupuesto: levantar la nueva infraestructura supondrá una inversión de 11 millones de euros. El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana al Ministerio del Interior una inversión de 900 millones de euros para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE) puesto en marcha en 2019. Es la mayor inversión en reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial de la etapa democrática, que se mantendrá en ejecución hasta 2034. En el Principado de Asturias, el PLISE II incluye dos actuaciones para nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Avilés, con un presupuesto de 11 millones de euros, y en Pravia, con un presupuesto de 6 millones de euros.

Roberto Estrada, secretario provincial y portavoz en Asturias de Jucil, se mostró excéptico ante la buena nueva: "Que no quede en promesas, que haya una licitación, un proyecto, plazos de ejecución... En definitiva, que veamos los camiones y las grúas en Bustiello. Que pongan fechas y plazos encima de la mesa", sentenció.

Proyecto

El cuartel de Bustiello –ubicado en una parcela de 7.962 metros cuadrados– está formado en la actualidad por seis bloques construidos en 1972, de los cuales cuatro, como ya informó este diario, presentan "patologías estructurales graves y no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética, accesibilidad ni funcionalidad". Las principales necesidades detectadas, de acuerdo a la memoria a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, son: deficiencias estructurales y constructivas como grietas en los muros de carga, humedades persistentes e instalaciones obsoletas en cuanto a electricidad, fontanería o comunicación, entre otras. De ahí que se proponga la demolición de los bloques 1,4, 5 y 6, la rehabilitación integral de los bloques 2 y 3 y la construcción de un nuevo edificio de dependencias oficiales con un superficie útil de 1.667 metros cuadrados con despachos, sala de reuniones y formación, garaje o almacenes. La propuesta también contempla la urbanización de la parcela y la mejora de la seguridad y eficiencia energética con placas solares, luces led o aislamiento térmico. El proyecto salió a licitación a primeros de este año.

Ante un previsible realojo de los guardias civiles que residen en Bustiello, la compañía de Avilés ha contabilizado trece viviendas vacías (tres de uso compartido). Además, existen otras nueve que pertenecen a la residencia de descanso de Soto del Barco, según ha podido saber este diario.

Por cuerpos policiales

Por cuerpos policiales, los proyectos que afectan a inmuebles de la Policía Nacional incluyen la segunda fase de la construcción de un nuevo cuartel para el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en Guadalajara, la finalización del nuevo Edificio Tecnológico que se levanta en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) o la rehabilitación integral de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en Zaragoza, así como numerosas comisarías locales.

En el caso de la Guardia Civil, la inversión aprobada en el PLISE-II Extraordinario 2026-2034 permitirá acometer proyectos como la rehabilitación integral de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda (Jaén), nuevas comandancias en Toledo y Alicante o una nueva sede para el Servicio de Criminalística del cuerpo en Madrid, entre otras actuaciones. Por último, esta fase financiará también diversos proyectos en inmuebles singulares adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, entre los que destacan la construcción de sendas residencias para agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Ibiza. Por lo que se refiere a Ceuta y Melilla, el PLISE-II Extraordinario 2026-2034 habilitará actuaciones en las sedes de las jefaturas superiores de Policía Nacional y las comandancias de la Guardia Civil en ambas ciudades autónomas.

Más de 3.300 inmuebles

El conjunto de infraestructuras adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es de 3.302 inmuebles, de los que 694 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.608 a la Dirección General de la Guardia Civil. Dada la antigüedad y obsolescencia de buena parte de este parque inmobiliario, el 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con una inversión de 600 millones de euros en los siguientes siete años para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil y edificios singulares de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En 2021, ese presupuesto se amplió con 400 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para sufragar obras de mejora de la eficiencia energética de los inmuebles rehabilitados o de nueva construcción.