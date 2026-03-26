Un queso azul elaborado en la comarca de Avilés, entre los 5 mejores de España

Un queso azul asturiano, elaborado en la comarca de Avilés, está entre los cinco mejores de España. El Queso Estrella de La Peral, con sede en Illas, ha llegado a la final en el concurso Gourmet Quesos, que se fallará el 13 de abril. La noticia ha sido muy celebrada por la empresa illense, que lo considera "un reconocimiento a muchos años de trabajo artesanal, dedicación familiar y respeto por una tradición quesera que forma parte de nuestra identidad": "Cada pieza que elaboramos refleja el cuidado en la selección de la leche, los tiempos de maduración y el saber hacer transmitido de generación en generación".

El Queso Estrella de La Peral comparte final con Tozudo (Valilongo S. L.), Azul Ruperto (Quesos Ruperto S. L.), Queso de Picos de Europa Cata Gourmet (Asociación Consorcio de Alimentos Tradicionales de Asturias) y Savel de Airas Moniz (Airas Moniz S. L.). El fallo del jurado se conocerá el próximo 13 de abril, en el marco del Salón Gourmets. En el certamen concurrieron 800 elaboraciones.

Instalaciones de Quesos La Peral / .

"Para nosotros, este logro no solo habla de la calidad de nuestro queso, sino también del compromiso con nuestra tierra y con todas las personas que, día a día, confían en nuestros productos", celebran desde La Peral, donde promete seguir "trabajando con la misma pasión de siempre, esperando con ilusión el resultado final": "Pase lo que pase, este reconocimiento ya es una gran victoria para todo el equipo y para quienes apoyáis la artesanía y los sabores auténticos".

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Características del queso Estrella La Peral

Tal y como explican desde la quesería, Estrella La Peral es un queso de leche pasteurizada de vaca, de color blanco pajizo, fermentos lácteos y mohos nobles seleccionados que le dan sus características manchas azuladas. Cuando es joven, es un queso semiazul, de sabor delicado y con un gran bouquet. Con el paso de los días, completa su transformación en un queso azul, adquiriendo toda su personalidad, ligeramente picante, pero sin perder ni un ápice de su untuosidad y bouquet.