Un queso azul elaborado en la comarca de Avilés, entre los 5 mejores de España
Se trata de una elaboración a base de leche pasteurizada de vaca, de color blanco pajizo, fermentos lácteos y mohos nobles
Un queso azul asturiano, elaborado en la comarca de Avilés, está entre los cinco mejores de España. El Queso Estrella de La Peral, con sede en Illas, ha llegado a la final en el concurso Gourmet Quesos, que se fallará el 13 de abril. La noticia ha sido muy celebrada por la empresa illense, que lo considera "un reconocimiento a muchos años de trabajo artesanal, dedicación familiar y respeto por una tradición quesera que forma parte de nuestra identidad": "Cada pieza que elaboramos refleja el cuidado en la selección de la leche, los tiempos de maduración y el saber hacer transmitido de generación en generación".
El Queso Estrella de La Peral comparte final con Tozudo (Valilongo S. L.), Azul Ruperto (Quesos Ruperto S. L.), Queso de Picos de Europa Cata Gourmet (Asociación Consorcio de Alimentos Tradicionales de Asturias) y Savel de Airas Moniz (Airas Moniz S. L.). El fallo del jurado se conocerá el próximo 13 de abril, en el marco del Salón Gourmets. En el certamen concurrieron 800 elaboraciones.
"Para nosotros, este logro no solo habla de la calidad de nuestro queso, sino también del compromiso con nuestra tierra y con todas las personas que, día a día, confían en nuestros productos", celebran desde La Peral, donde promete seguir "trabajando con la misma pasión de siempre, esperando con ilusión el resultado final": "Pase lo que pase, este reconocimiento ya es una gran victoria para todo el equipo y para quienes apoyáis la artesanía y los sabores auténticos".
Características del queso Estrella La Peral
Tal y como explican desde la quesería, Estrella La Peral es un queso de leche pasteurizada de vaca, de color blanco pajizo, fermentos lácteos y mohos nobles seleccionados que le dan sus características manchas azuladas. Cuando es joven, es un queso semiazul, de sabor delicado y con un gran bouquet. Con el paso de los días, completa su transformación en un queso azul, adquiriendo toda su personalidad, ligeramente picante, pero sin perder ni un ápice de su untuosidad y bouquet.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas