Semana Santa y Pascua se devora en Avilés con propuestas dulces y saladas

Un frito de merluza en tempura de romero con alioli con remolacha y mayonesa con citricos más jazmín. Todo ello acompañado de un chupito de arroz con leche con crujiente de oreo. Esta es la "tapa de vigilia" en honor a la cofradía de La Soledad que ha ideado Pilar Meana, hostelera avilesina. Con esta creación, maridaje de producto de "kilómetro cero" e innovación, la de Villalegre participa en la 11.º edición de las Tapas de las Cofradías, homenaje gastronómico a las cofradías de la Semana Santa avilesina, a su esfuerzo constante en realzar e impulsar la misma, organizadas por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad. Otros doce establecimientos más participarán en el certamen que se desarrollará entre el 31 de marzo y 4 de abril. Este jueves en la presentación del certamen se dieron a conocerr otras creaciones culinarias como la de Pablo David, hostelero de Rivero, con una tapa que aúna pimientos y bacalao.

Pilar Meana con su tapa de Semana Santa. / Juan Plaza

La Unión de Comerciantes (Ucayc), impulsora del certamen, aprovechó el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés para presentar distintos ejemplos de bollos de Pascua elaborados por maestros artesanos de la comarca. "Es un emblema gastronómico de nuestra ciudad y comarca que cumple 133 años de tradición repostera", explicaron los comerciantes. Este año entre quienes compren con la tarjeta de fidelización "Aquí Vuelvo", que en un mes desde su estreno suma ya ochocientos usuarios, se sortearán 30 de estos dulces típicos de la ciudad.

Turismo

La concejala de Comercio, Raquel Ruiz, valoró el trabajo de cocineros y reposteros que aúnan gastronomía y fiesta en cada bocado. Destacó además la oportunidad que supone la visita de turistas a la ciudad, con porcentajes cada vez más elevados. En este sentido, hoteleros de la comarca ya destacaron días atrás que cuentan con casi todas las plazas agotadas para las próximos días, includio este fin de semana por la celebración en Avilés del Duatlón.